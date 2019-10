Sabancı Holding Çimento Grubu İş Ortakları ile “Cement Day”de

Sabancı Holding Çimento Grubu, Akçansa ve Çimsa ile temsil ettikleri çimento sektöründeki vizyon ve misyonunu iş ortaklarıyla paylaşmak için bu yıl ilk kez “Cement Day” isimli bir toplantı düzenledi.

Toplantı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper ve Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı Dr. Tamer Saka’nın ve 400 iş ortağının katılımıyla gerçekleşti.

Sabancı Center’da gerçekleştirilen “Cement Day” de alanında uzman konuşmacılar da iş ortakları ile bir araya getirildi.Toplantıda Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Şen “Dünya ve Türkiye Ekonomisi” başlıklı konuşmasında değişen ekonomi koşullarında başarının sırrının değişime hızla adapte olmak ve sinerji yaratabilmek olduğuna değindi. Son oturumda KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır ise “Değişen Toplum Dinamikleri” üzerine yaptığı konuşması ile çimento sektöründeki değişimin hızına ve tüm sektörlerde olduğu gibi çimento sektöründe de değişime uyum sağlama gerekliliğine dikkat çekti.

Bugün Türkiye’de en fazla çimento üretim tesisine Sabancı Holding Çimento Grubu’nun sahip olduğunu belirten Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı yaptığı açılış konuşmasına şunları söyledi: “Sabancı Topluluğu olarak 50 yıldır çimento işindeyiz. Çimento üretiminin yüzde 18’inde Sabancı markası var ve ihracat lideri konumundayız. Artık dünya markalarıyla rekabet ederek 65’ten fazla ülkeye kendi markamızla satış yapıyoruz. Yıllık 1 milyar TL’nin üzerinde ihracat gerçekleştiriyoruz. İspanya Bunol Fabrikası satın almasıyla da beyaz çimentoda bir Türk markası olarak dünya lideri konumuna gelmeyi hedefliyoruz” dedi.

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Cement Day’de yaptığı konuşmada dünyanın hızlı bir dönüşümden geçtiğini, tarihte ilk kez dünya nüfusunun %50’sinin artık kentlerde yaşadığını, bu rakamın 2020’ye kadar yaklaşık %56’lara ulaşacağını ve Türkiye’de kentsel dönüşüm ile birlikte büyük alt yapı ve yeniden inşa projelerinin çimento sektörünün gelişmesinde önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Sabancı Holding Çimento Grubu olarak Ar-Ge ve inovasyon yatırımları, ürünleri ve hizmetleri ile rekabette her zaman öncü olduklarını ve geçen sene üç yeni yatırım devreye aldıklarını belirten Cenk Alper sözlerine şöyle devam etti: “Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi ülkemizin değerli projelerinin harcında da yine biz varız.Çanakkale’de inşa ettiğimiz Güzel Sanatlar Lisemizi birbirinden yetenekli gençlerimize armağan ettik. Fabrikalarımızın bulunduğu illerde, sosyal yatırımlarımız da hep devam etti. Fabrikalarımızla ve öğütme tesislerimizle yaklaşık yirmi ilde istihdam olanağı yarattık. Bulunduğumuz her iş kolunda olduğu gibi, çimentoda da her zaman yeninin peşinden koşuyoruz. İş ortaklarımızın desteği ve gücüyle çimento sektöründe büyümeye Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı Dr. Tamer Saka ise konuşmasında şunları söyledi: “Sabancı Holding olarak çimento sektöründe 50 yılı geride bırakıyoruz. Akçansa ve Çimsa’nın sektördeki öncülüğü topluluğumuz için önemli bir güç. Bu gücü ortaya çıkaran uzman çalışan kadrolarımızın yanı sıra inovasyon ve AR-GE ile sektöre yön veriyor, liderlik ediyoruz. Ama bizim tüm sektörden çok önemli bir farkımız var. Arkamızda Sabancı Topluluğu’nun vizyon ve strateji gücü bulunuyor” dedi.