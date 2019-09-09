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Samsung, BM Kalkınma Programı’na ortak oldu

Samsung Electronics ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), kısaca Küresel Amaçlar olarak da bilinen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı (SKA’lar) destekleyecek yeni bir ortaklık kurduklarını açıkladı.

Şirketlerden 09.09.2019, 16:02 Ramazan Durmuş
Samsung, BM Kalkınma Programı’na ortak oldu
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Samsung Electronics ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), kısaca Küresel Amaçlar olarak da bilinen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı (SKA’lar) destekleyecek yeni bir ortaklık kurduklarını açıkladı. Küresel Amaçlar, dünyanın dört bir yanında eşitsizlik, iklim, çevresel olumsuzluklar ve eğitimi de içeren en önemli sorunlara yönelik çözümleri içeriyor.

Bu ortaklıkla Samsung ile UNDP, Küresel Amaçlar’ı desteklemek ve gezegenimizdeki en önemli sorunları ele almak üzere Galaxy kullanıcılarını bir araya getirecek kolay yollar sunmak üzere güçlerini birleştiriyorlar. Söz konusu girişim kapsamında, Samsung ile UNDP, eğitim ve bağış amaçlı bir mobil uygulama olan ‘Samsung Küresel Amaçlar’ uygulamasını kullanıma sunacak.

Samsung ile UNDP, Küresel Amaçlar’ı gerçekleştirmede, farkındalık artırmanın, bu amaçların neden önemli olduğunu anlama konusunda çok önemli bir adım olacağına inanıyor. Buna ek olarak Samsung ve UNDP, küresel sorunların çözümüne yardımcı olmak ve Küresel Amaçlar’ı gerçekleştirmek için atılması gereken adımlara destek olmak amacıyla Galaxy kullanıcılarına kolay yollar sunuyor.

Samsung, Galaxy akıllı telefonlarda kullanılacak olan ‘Samsung Küresel Amaçlar’ uygulaması, aynı zamanda UNDP’nin konuyla ilgili dünyanın her yerinde yürütmekte olduğu çalışmaları desteklemek üzere mali kaynak yaratmayı hedefliyor.

Yeni ‘Samsung Küresel Amaçlar’ uygulaması tüketicilere, 17 Küresel Amacın her biri hakkında bilgilenme ve kendilerini en çok ilgilendiren amaçla ilgili çabalara katkıda bulunma olanağını sağlayacak. Kullanıcılar bu uygulamayla UNDP web sitesindeyer alan link üzerinden doğrudan ve uygulamada yer alacak reklamları seçip etkileşime girerek, Küresel Amaçlar’a bağışta bulunabiliyor. Samsung söz konusu reklamlardan elde edeceği gelirin tamamını Küresel Amaçlar’a bağışlayacak.

Türkçe dahil 19 dilde kullanılabilen uygulama Galaxy Note10’a önceden kurulumu yapılmış olarak sunuluyor. Uygulama daha sonra bütün Galaxy akıllı telefonlara da indirilebilecek.

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#Samsung #Samsung Küresel Amaçlar uygulaması #BM Kalkınma Programı
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