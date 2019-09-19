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Samsung, kadına ve çocuğa şiddete ortak olmuyor

Samsung konusu kadına ve çocuğa şiddet olan dizilere reklam vermeme hareketini başlattı

Şirketlerden 19.09.2019, 09:39 19.09.2019, 09:42 Tuğçe Hanım
Samsung, kadına ve çocuğa şiddete ortak olmuyor
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Samsung konusu kadına ve çocuğa şiddet olan dizilere reklam vermeme hareketini başlattı

Samsung, ana konusu kadına ve çocuğa uygulanan şiddet olan dizi ve programlara reklam vermeme, sponsor olmama ve ürün yerleştirmede bulunmama kararı aldı.

Samsung Electronics Türkiye, ülkemizde kadına ve çocuğa uygulanan şiddetin ve bu yöndeki haberlerin artması üzerine harekete geçti. Kadın ve çocuğa kalkan elin karşısında hep birlikte mücadele vermemiz gerektiği düşüncesinden yola çıkan Samsung Electronics Türkiye, ana konusu kadına ve çocuğa şiddet olan, senaryosunda sistematik şekilde kadına ve çocuğa fiziksel ya da ruhsal şiddeti içeren hiçbir dizi ve programa; Eylül 2019 yeni yayın dönemi itibarıyla reklam vermeme, sponsor olmama, ürün yerleştirmesinde bulunmama kararı aldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Samsung Electronics Türkiye Kurumsal Marka & Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımıcısı Barış Gökpınar, şunları söyledi: Ülkemizde her geçen gün kadına ve çocuğa karşı uygulanan şiddetin ve bu yöndeki haberlerin arttığını üzüntüyle görmekteyiz. Böyle bir dönemde televizyonlarda yayınlanan bazı dizi ve programların kadınlara ve çocuklara şiddeti senaryo ve formatlarının temeline koyuyor olmasını kabul edilemez buluyoruz. Bu nedenle ana konusu kadına ve çocuğa şiddet olan dizi ve programlara reklam vermeme, sponsor olmama ve ürün yerleştirmesinde bulunmama kararımızı hayata geçiriyoruz. Samsung Electronics Türkiye’nin televizyon reklam gücü ile, kadın ve çocuğa karşı işlenen fiziksel ve psikolojik şiddetin normalleştirilmesine ortak olmayacağız. Samsung Electronics Türkiye olarak reklam veren diğer tüm kurum ve kuruluşları da bu hareketimize katılmaya davet ediyoruz.”

#ürün yerleştirme #sponsor #reklam #çocuk #kadın #Samsung
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