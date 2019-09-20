Samsung'tan teknolojinin geleceğine ilişkin önemli mesajlar

TeknoFest kapsamında gerçekleştirilen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi’ne konuşmacı olarak katılan Samsung Electronics Kurumsal Başkanı, Baş Stratejisti ve HARMAN Yönetim Kurulu Başkanı Young Sohn, dünyamızı şekillendiren başlıca teknoloji trendlerini, Samsung’un inovasyona olan bağlılığını ve insanlığın yararına teknolojiyi nasıl kullanabileceğimize dair vizyonunu katılımcılarla paylaştı.

Türkiye’nin teknoloji girişimleri için bölgesel bir merkez olma hedefine yönelik önemli bir zirve olan Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi, Türk girişimciler ve yatırımcılarla birlikte uluslararası teknoloji girişimlerini ve yatırımcılarını bir araya getirdi. Zirvenin konuşmacıları arasında yer alan Samsung Electronics Kurumsal Başkanı, Baş Stratejisti ve HARMAN Yönetim Kurulu Başkanı Young Sohn, ‘Geleceği Teknolojiyle Güçlendirmek’ konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Kariyerine girişimci olarak başladığını ifade eden Young Sohn, “Teknofest gibi platformlar sayesinde startup projeleri ile büyük şirketler arasında bir bağ kurulabileceğini düşünüyorum”, sözleriyle başladığı konuşmasına şöyle devam etti:

“Teknolojinin iyiye ve kötüye kullanımı bizim hangi amaçla hareket ettiğimizle ilgili. Teknolojiyi doğru amaçlar için kullandığımızda insanlık adına önemli sorunlara çözümler bulabilir ve daha iyi iş olanakları yaratabiliriz. Bugün teknolojinin sağladığı olanaklarla daha bağlantılı; ulaşımdan sağlığa sayısız fırsatların olduğu bir dünyadayız. Teknolojinin nereye doğru yöneldiğine baktığımızda artık işi atomlarına ayırma noktasındayız. Bunun en güzel örneklerinden biri de dronelar. Dronlar pek çok teknolojik bileşenin bir araya gelmesi ile doğuyor. Bugün kullandığımız kişisel bilgisayarlar 40 yıl gibi bir sürede batarya süresinden hafızasına kadar büyük bir gelişim gösterdi. Bilgisayar geliştikçe yaşam içerisinde daha işlevsel bir konuma geldi. Bugün 8 milyar cep telefonu kullanılıyor, bu rakam dünya nüfusunun üzerinde. Buna rağmen dünyanın yüzde 51’i internete erişebiliyor. Teknoloji şirketleri olarak güçlerimizi birleştirerek daha fazla insanın internete erişimini sağlayabiliriz. Daha uygun fiyatlarla daha fazla insana ulaşabilmemiz mümkün.”

Biyoloji ve teknolojinin birbirinden ayrılamaz bir bütün olduğuna işaret eden Young Sohn, sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün teknoloji biyolojiden aldığı ilhamla insan vücudu hakkında birçok soruya cevap bulabiliyor. Teknolojideki gelişimlerle sağlık alanındaki bir çok soruya cevap bulabiliyoruz. Teknolojideki gelişim sayesinde gen haritası bulundu. Gelecek yıllarda hepimizin gen haritası yapılmış olacak çünkü maliyetler teknolojinin gelişimi ile düşüyor. 2004’te 40 bin dolarlık maliyet vardı. Bu rakam bugün 1000 dolara düştü, yakında 100 dolar olacak. Herkesin gen haritası yapılması ile sağlıkla ilgili gelecek sorunları öngörme imkanı olacak. Gelecekte insanların üzerine yerleştirilecek sensörler sayesinde gelecek sorunları daha önceden tespit etme imkanı dahi olabilecek. Bu sayede sağlık bütçelerinin düşmesi sağlanabilecek.”

Young Sohn Hakkında:

2012 yılında Samsung Electronics’in kurumsal başkanı ve baş stratejisti olarak atanan Young Sohn aynı zamanda HARMAN International Industries'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapıyor. Young Sohn, Samsung’un 8 milyar dolarlık HARMAN’ı satın alma sürecine önderlik etti. Şirketin yapay zeka, dijital sağlık, nesnelerin interneti, mobilite ve diğer veri odaklı uygulamalar gibi alanlarda stratejik yatırımlarının ve açık inovasyonunun da öncüsü.

Young Sohn, Samsung'a katılmadan önce Silikon Vadisi’nde yarı iletkenlerde, depolamada ve diğer çekirdek teknolojilerde ölçeklendirme işlerinde çalıştı.

Sohn, Samsung Electronics'e katılmadan önce Oak Technologies, Agilent Semiconductor (şimdi Avago) ve Inphi Corporation'ın CEO'su olarak görev yapıyordu. CEO ve yönetim kurulu üyesi liderliğinde PLX Technologies, Synnex Technologies ve Inphi'yi aldı. Ayrıca ARM, Synnex Corporation ve Cymer, Inc. yönetim kurullarında görev yaptı. MIT Sloan School Kuzey Amerika Kurulu’nda, özel sermaye şirketi Silver Lake Partners'ın kıdemli danışmanı, Cadence'de yönetim kurulu üyesi, Global Semiconductor Alliance'ın yönetim kurulu üyesi olan Young Sohn, California Üniversitesi İnovasyon Konseyi için danışmanlık yapmaktadır. Young Sohn ayrıca, MIT Media Lab’ın Çocuk Başına Bir Dizüstü Bilgisayarı projesinde kıdemli danışman olarak görev yapmıştır.

Pennsylvania Üniversitesi'nden elektrik mühendisliği lisans derecesi sahibi olan Young Sohn, MIT Sloan School of Management'tan yüksek lisans derecesi aldı.

Bir lisans öğrencisi olarak, 1978'de Intercollegiate Fencing Association ve Ivy League şampiyonasında takıma zafer kazandıran Penn eskrim ekibinin kaptanı olarak görev yapan Young Sohn, iş dışındaki zamanını uçurtma sörfü yaparak, triatlonlarla yarışarak ve yürüyüş yaparak geçiriyor.