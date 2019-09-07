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Samsung tasarımları IFA 2019 Fuarında dikkat çekti

Samsung Electronics, Berlin’de düzenlenen IFA 2019 Fuarı’nda, televizyon tasarımındaki gücünü ortaya koyduğu The Serif ve The Frame modelleriyle dikkatleri üzerine topladı.

Şirketlerden 07.09.2019, 11:52 Ramazan Durmuş
Samsung tasarımları IFA 2019 Fuarında dikkat çekti

Samsung Electronics, Berlin’de düzenlenen IFA 2019 Fuarı’nda, televizyon tasarımındaki gücünü ortaya koyduğu The Serif ve The Frame modelleriyle dikkatleri üzerine topladı. Samsung Electronics, Almanya’nın Berlin şehrinde gerçekleşen IFA 2019 Fuarı’nda Lifestyle TV modelleriyle ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Üstün teknolojik özelliklerle bezenen TV’ler, benzersiz tasarımlarıyla da farkını ortaya koyuyor. Farklı dizaynlarla üretilen ve performans anlamında da sınıfının en iyilerinden The Serif ve The Frame modelleri evinizi adeta bir sanat galerisine çeviriyor.

Kendi kişisel sanat koleksiyonunuzu sergilemenin modern bir yolu olarak tasarlanan The Frame, yaşam alanınıza ve tarzınıza uyum sağlıyor. Eviniz için şık bir tamamlayıcı, açıldığında ise inanılmaz bir televizyon. Ve kapandığında gerçek bir sanat eseri… İsteğinize bağlı olarak televizyonunuzun çerçevesini kişiselleştirebilirsiniz. Ceviz, bej, siyah ve beyaz çerçeve seçenekleri yaşam alanlarınıza güzel bir uyum sağlıyor. Kullanıcıların dünyaca ünlü sanatçıların 1200’ün üzerinde sanat eserine sanat mağazası sayesinde ulaşmasını sağlayan The Frame, ortam ışığını algılayarak ekran parlaklığını ve renk tonunu otomatik olarak dengeliyor. Böylece seçmiş olduğunuz sanat eserlerinizi doğal bir görünümde sergileyebiliyorsunuz. Düzenli ve minimalist görünümünü korumak için Görünmez İncelikte Bağlantı Kablosu ve Duvara Sıfır Askı Aparatı ile birlikte gelen QLED teknolojili The Frame’in 55 ve 65 inç olmak üzere 2 farklı modeli bulunuyor.

HER AÇIDAN İKONİK

Samsung’un ünlü Fransız tasarımcı Ronan & Erwan Bourollec tarafından tasarlanan The Serif modeli, televizyon kapalı durumdayken boş ekranı güzel bir yaprak ve dokulu bir kumaş gibi özel desenlere dönüştürmesiyle dikkatleri üzerine topluyor. Her zamankinden daha keskin ve daha sofistike olarak tasarlanan ve görüntü kalitesinden ödün vermeyen The Serif, yaşam alanlarının tasarım estetiğini yükseltiyor. Kullanıcılar isterlerse özel desenlerin haricinde bilgilendirici içeriklerin de gözükmesini tercih edebiliyor. QLED teknolojisine sahip The Serif, 55 inç modeliyle birlikte geliyor.

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#şirketlerden #Samsung tasarımları #IFA 2019
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