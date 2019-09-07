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Şişecam Ailesi, çocuklarını ödüllendirdi

Şişecam Topluluğu bu yıl yedincisini düzenlediği İş Sağlığı ve Güvenliği Resim Yarışması’nda üretim faaliyeti gösterdiği 13 ülkedeki çalışanlarının çocuklarını ödüllendirdi.

Şirketlerden 07.09.2019, 10:47 Ramazan Durmuş
Şişecam Ailesi, çocuklarını ödüllendirdi

Şişecam Topluluğu’nun “İş Sağlığı ve Güvenliği” bilincini artırmak amacıyla bu yıl yedinci kez düzenlediği resim yarışmasının sonuçları belli oldu. Topluluğun faaliyet gösterdiği 13 ülkedeki çalışanlarının çocuklarının katıldığı yarışmanın ödül töreni, Gebze’deki Şişecam Çayırova Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Fikir, çizgi ve yaratıcılıklarıyla iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık yaratan çocuklar, 133’ü yurt içinden, 137’si yurt dışından olmak üzere toplamda 270 resmin değerlendirildiği yarışmanın sonucunda düzenlenen ödül törenine aileleriyle birlikte katıldı. Tören sonrasında gerçekleştirilen çeşitli atölye çalışmaları ve aktivitelerle aileler eğlenceli bir gün geçirdi.

KIRMAN'IN KONUŞMASI

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Faaliyet gösterdiği tüm iş kollarında dünyanın en seçkin kuruluşları arasında yer alan Şişecam Topluluğu üretim faaliyetlerini bugün 13 ülkede sürdürmektedir. Ürünlerimizi 150’den fazla ülkeye satıyor, 22 bini aşkın kişiyi istihdam ediyoruz. Ana faaliyet alanlarımızın tümünde dünyanın ilk üçü içinde yer alma hedefimize çalışanlarımızın emeği ve azmiyle yürürken insana verdiğimiz değeri tüm üretim ve karar süreçlerimize yansıtıyoruz. Yerleşmiş bir iş sağlığı ve güvenliği kültürünün varlığını da sürdürülebilirliğin en önemli yapı taşlarından biri olarak görüyoruz” dedi.

Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının ancak tüm çalışanların ortak bilinç ve katılımıyla mümkün olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Kırman, şöyle konuştu:

“83 yıllık geçmişinde hep odağına insanı alarak, büyüyen Topluluğumuz, birlikte gelişip geliştirmeyi en önemli değerleri arasına koymuştur. Tüm faaliyetlerini ‘sıfır iş kazası’ hedefi doğrultusunda yürüten Topluluğumuz, bu alandaki çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir. Kazasız iş yeri hedefimiz doğrultusunda tüm üretim tesislerimizde ve iş yerlerimizde olduğu gibi Endüstri 4.0 ile gelişen fabrikalarımızda da gerekli yatırımları yapıyoruz. Bununla birlikte, uygulamaya alınan tüm sistemlerin etkinliğinin çalışanlarımızın kişisel farkındalık ve uygulamalarıyla birleştiğinde anlam kazanacağını biliyoruz.”

Şişecam Topluluğu İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Başkanı Şengül Demircan ise törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Önce insan felsefesini benimseyen Topluluğumuzun en değerli varlığı şüphesiz çalışanlarıdır. Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği her zaman önceliğimiz olmuştur. Topluluğumuzun her alandaki yetkinlik, beceri ve deneyiminin temeli olan çalışanlarımızın güvenliği, ailelerinin ve sevdiklerinin mutluluğunun da teminatıdır. Bu anlayışla iş sağlığı ve güvenliği kültürünün içselleştirilmesi amacıyla sürdürdüğümüz çalışmaları ailelerimize de kapsayacak bir şekilde hayata geçiriyoruz. Daha rahat, güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için iyileştirme çalışmalarımızı kesintisiz sürdürürken, çalışanlarımızdan iş sağlığı ve güvenliği konusunda gelen fikir, öneri ve katkıların da devamını bekliyoruz.”

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#şirketlerden #şirket haberleri #şişecam #Resim yarışması #Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman #Şengül Demircan
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