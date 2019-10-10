Siz de evinizi sanal ortamda tasarlayabilirsiniz!

NG Kütahya Seramik, İtalya’nın Bologna kentinde düzenlenen dünyanın en büyük uluslararası seramik fuarı Cersaie’de, yeni nesil tasarımları ve NG Digi+ uygulamasıyla dikkatleri üzerine çekti. Dünyanın pek çok noktasından uluslararası markaların buluştuğu fuarda, Digi+ adını verdiği ‘‘Yeni Nesil Dijital Deneyim Merkezi’’ ile seramik sektöründe ilklerin öncüsü olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Dünyanın en büyük seramik üreticisi İtalya’ya Türk ürünlerini kazandıran, Çin pazarında aktif bir konumda yar alan marka, global marka olma yönünde attığı dev adımlara geliştirdiği dijital teknoloji ile bir yenisini daha ekledi. NG Digi+ uygulaması; taşınabilir zemin görüntüleme sistemi, yüksek çözünürlükte 3 boyutlu görüntüleme ve döşeme şablon alternatifleri ile kullanıcılara geniş çaplı bir deneyim yaşatıyor.

NG Kütahya Seramik, yapay zekâ desteğiyle kontrol edilen ve 240 cm x 480 cm’lik üzerinde yürünebilen interaktif zemin görüntüleme sistemiyle birebir ölçekli dijital ürün deneyimini, ilk kez Cersaie Fuarı aracılığıyla tüm dünyadan ziyaretçilere yaşattı.

NG Kütahya Seramik’in en üst teknolojileri kullanarak hayata geçirdiği uygulama, ürünleri üç boyutlu bir şekilde inceleme, yüzey dokuları en gerçekçi şekliyle deneyimleme imkanı sunuyor. Web sitesinde ve mobil uygulamada yer alan NG Digi+ uygulaması, kullanıcılara ürün seçiminde kılavuzluk ediyor.

Evinizi sanal ortamda tasarlayın!

Seramiklerdeki rölyef ve geometrik yüzey hareketleri, ışık altındaki yansıma ve parlaklık özellikleri NG Kütahya Seramik’in web sitesinde ve mobil uygulamasında gerçekçi bir simülasyonla sunuluyor.

Sanal ortamda, mekânların her bir yüzeyinde döşeme şablonunu deneyimleme imkânı bulan kullanıcılar, ürünleri bilgisayar ya da cep telefonu üzerinden uygulayarak, istedikleri mekanları kendi zevklerine göre tasarlayabiliyor. NG Digi+, kullanıcılarına çok gerçekçi sanal bir tasarım aracı sunmasıyla ve interaktif zemin görüntüleme sistemiyle mağazacılık konseptine yeni bir bakış açısı getiriyor.