Sompo Sigorta ve Hopi’den iş ortaklığı

Sompo Sigorta, Türkiye’nin en büyük alışveriş ve sadakat platformu Hopi ile yaptığı iş birliği kapsamında; kasko, seyahat sağlık, konut ve dijital güvenlik sigortası yaptıran müşterilerine Hopi Paracık kazandırıyor.

Müşterilerinin ihtiyaç duyduğu çözümleri en uygun ürün ve hizmetlerle karşılayan Sompo Sigorta, Türkiye’nin en büyük alışveriş ve sadakat platformu Hopi ile iş birliği yapıyor.

Müşteri memnuniyetini ön planda tutan projeleri ile sektörde fark yaratan Sompo Sigorta, Hopi projesi kapsamında; kasko, seyahat sağlık, konut ve dijital güvenlik sigortası yaptıran müşterilerine Hopi Paracık kazandırıyor.

Sompo Sigorta’nın sunduğu sigorta ürünlerinden satın alan Hopililer Kasko’da yüzde 5, seyahat, konut ve dijital güvenlikte poliçe primi üzerinden yüzde 10 paracık kazanıyor. Hem Sompo Sigorta acenteleri üzerinden hem de www.somposigorta.com.tr üzerinden satın alınan Sigorta ürünlerinden kazanılan paracıklar 100’ü aşkın markadan alışveriş yaparken kullanılabilecek.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Sompo Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek; “Dijitalin, fiziksel ve online alışveriş yolculuğunun her aşamasında, sadakat yaratmak, kolaylaştırmak, para ve puan kazandırmak, kampanya yönetimi, çapraz satış gibi çok sayıda karşılıklı değer önermesini tek applikasyonda sunmasının en iyi örneklerinden biri olan Hopi ile müşterilerimize yeni fırsatlar sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 7,5 milyonu aşkın üyesi bulunan Hopi, geniş müşteri tabanı ve gelişmiş CRM yetenekleriyle acentelerimiz için de yeni müşteri kazanımı ve çapraz satış anlamında önemli bir değer yaratacak. Önümüzdeki dönemde de sektör dışından yapacağımız iş birlikleri ile acentelerimizin ve müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Sompo Sigorta ile gerçekleştirdikleri iş birliğini değerlendiren Hopi Genel Müdürü Neslihan Uçar Çadırcı, “Hopi’nin kullanıcılarına sunduğu en önemli değerlerden biri alışverişin her noktasında avantajlarımızla yanlarında yer almamız. Bu kapsamda kullanıcılarımızın kasko, seyahat sağlık, konut ve dijital güvenlik gibi sigorta branşlarında kendilerini, sevdiklerini ve varlıklarını Hopi avantajlarıyla güvence altına alabilmelerini sağlamak bizim için çok önemli. Sompo Sigorta ile yaptığımız iş birliği sayesinde sayıları her gün artan 7,5 milyonu aşkın Hopili, artık farklı sigorta ihtiyaçları için de Hopisine bakacak” dedi.