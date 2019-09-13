SunExpress, Ankara'da sefer sayısını arttırıyor

Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, Ankara'da sefer sayısını arttıracak ve yeni destinasyonlar sunacak. BunExpress, 2019/20 kış sezonunda geçen yılın aynı dönemine göre artışla iç hatlarda 1.2 milyon koltuk arz edecek. SunExpress, 31 Ekim’den itibaren başlayacak olan kış tarifesi çerçevesinde iç hatlarda merkezi Antalya’dan 7, aktarma merkezi İzmir’den ise 12 destinasyona uçuş sunacak.

ANADOLU-AVRUPA SEFERLERİNDE ARTIŞ

SunExpress, kış sezonunda Ankara’dan sunduğu seferlerin sayısını arttırırken aynı zamanda yeni destinasyonlar da ekleyecek. Yeni kış tarifesinde Ankara’dan Münih’e haftanın her günü, Düsseldorf'a haftada 5, Frankfurt ve Stuttgart’a ise haftada 2 uçuş düzenleyecek olan havayolu, ilk kez kış sezonunda Amsterdam ve Köln’e haftada 1 uçuş sunmaya başlayacak.

Diyarbakır’dan tarifeli ve direkt seferlerle dış hat uçuşu gerçekleştiren ilk ve tek havayolu olan SunExpress, bu kış da Diyarbakır’ı Düsseldorf ve Hannover’e bağlamaya devam edecek. SunExpress, bu kış yine ilk kez Elazığ’dan Düsseldorf’a ve Frankfurt’a haftada 1 kez direkt sefer sunmaya başlayacak. Samsun – Stuttgart uçuşlarını bu kış da sürdürecek olan SunExpress, Adana, Gaziantep, Diyarbakır ve Kayseri’den İzmir ve Antalya üzerinden SunExpress ağındaki pek çok destinasyona cazip bağlantılar sunmaya devam edecek.

YENİ ROTALAR...

İzmir - Adana uçuşlarını günde 3 sefere çıkaran SunExpress, hem sabah hem akşam saatlerinde günde 2 sefer düzenleyeceği Diyarbakır ve Gaziantep uçuşları ile de özellikle günübirlik seyahat eden yolculara kolaylık sunacak. SunExpress, İzmir kalkışlı Malatya, Kars ve Erzurum uçuşlarını haftada 4’e, Trabzon seferlerini haftada 5’e, Samsun seferlerini ise haftada 4’e çıkaracak.

SunExpress, dış hatlarda ise kış sezonuyla beraber İzmir kalkışlı Düsseldorf, Frankfurt, Münih ve Stuttgart’a düzenlenen günlük uçuşların yanı sıra Berlin ve Hamburg’a sefer sayısını arttıracak. Havayolu, İzmir’den yeni rotası Nürnberg’e de haftada 1 kez uçacak. İzmir’den Amsterdam’a haftada 3 uçuş düzenleyen SunExpress, Viyana seferlerini de haftada 3’e yükseltiyor. Ayrıca havayolu, Şubat ayı itibariyle Avrupa’nın popüler başkentleri Paris ve Kopenhag’a her Cumartesi, Brüksel’e de her Pazar sefer düzenlemeye başlayacak.

Antalya ve İzmir’i tarifeli seferlerle hem iç hatlarda hem dış hatlarda en fazla noktaya bağlayan havayolu SunExpress, bu kış Antalya – İzmir arasındaki uçuş sayısını günde 4 sefere çıkararak, yolcularına daha fazla esneklik sunacak.

Merkezi Antalya’daki konumunu güçlendiren SunExpress, Antalya’dan hem iç hatlarda hem de dış hatlarda frekans artışı sunuyor. Kış sezonunda Antalya’dan Trabzon ve Samsun’a haftada üç sefer düzenleyecek olan SunExpress, Antalya – Adana arası seferlerini de günde 2’ye çıkaracak.

Dış hatlarda ise Antalya’dan Düsseldorf, Köln, Berlin, Hamburg, Hannover, Frankfurt, Münih ve Stuttgart’a günlük uçuşlarını arttıran SunExpress, Avusturya’nın başkenti Viyana’ya artık haftada 6 sefer düzenleyecek. Antalya’dan Basel ve Zürih’e cazip hafta sonu uçuşları sunan SunExpress, tüm kış sezonu boyunca dünyanın en popüler turizm merkezlerinden Paris’e de her Cumartesi sefer düzenleyecek. Şubat ayından itibaren haftada 2 kez Kopenhag seferlerine başlayacak olan SunExpress, Legoland’e ev sahipliği yaparak özellikle çocuklu ailelerin beğenisini kazanan Billund’a da haftada 1 kez sefer sunacak.