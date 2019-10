Sürdürülebilir İş Ödülü Eker Süt ürünlerine gitti

Türkiye’yi 42 yıldır lezzet ve tazelik ile buluşturan Eker’in hayata geçirdiği “Otizmli Bireyler Eker'le iş Gücünde” sosyal sorumluluk projesi, Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık” kategorisinde birincilik ödülü kazandı.

Süt ve süt ürünleri sektörünün en sevilen markalarından biri olan Eker, birbirinden lezzetli ürünlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da sektörde ses getiriyor.

Sürdürülebilir iş modellerine geçişi hızlandıracak projelerin rol model olmasını sağlayarak, iş dünyasında değişimi teşvik etmek amacıyla yapılan Sürdürülebilir İş Ödülleri bu yıl da sahiplerini bulurken, Eker yarışmada ödüle layık görüldü. Eker'in, Tohum Otizm Vakfı'nın desteğiyle sürdürdüğü “Otizmli Bireyler Eker'le İş Gücünde” adlı istihdam projesi, "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık” kategorisinde birincilik ödülü kazandı.

“Otizmli Bireyler Eker'le İş Gücünde” projesi hakkında

Eker’in “Otizmli Bireyler Eker'le İş Gücünde” projesi, otizmli bireylerin topluma kazandırılması ve ailelerin geleceğe yönelik kaygılarının giderilmesine ön ayak olmak adına Tohum Otizm Vakfı'nın destekleriyle hayata geçirildi. Proje, otizmli yetişkinlerin bir fabrika ortamında uygun koşullar sağlandığında ve doğru yöntemlerle eğitimleri tamamlandığında iş ve yaşam koçlarının desteği ile çalışabileceklerini göstermeyi amaçlıyor. Oluşturulan iş modelinde projenin ana yürütücüsü olarak uzman psikolog olan bir süpervizör ve otizmli bireylere hem iş hem de sosyal alanlarda koçluk yapması için iş koçları istihdam ediliyor. Her iki otizmli birey için bir iş koçu çalıştırılıyor. Şu anda 5 otizmli birey fabrikada istihdam ediliyor. Eker her dönem otizmli bireyleri projeye dahil ederek, istihdam edilen kişi sayısını 12’ye çıkarmayı hedefliyor. Bu iş modeli ile hayata gerçek anlamda kazandırılan bireyler kendi başlarına hayatlarını devam ettirebilme, düzenli gelir elde etme ve sosyal hayata karışabilme imkânına sahip oluyor. Bu model örnek bir model olarak kurgulandı ve her sektörden kurumun rahatlıkla kendi iş dünyasına uyarlayabileceği şekilde tasarlandı. “Otizmli Bireyler Eker'le İş Gücünde” projesinin, hem kamu hem de özel sektör ile paylaşılarak sadece kurum içi değil tüm sektörler için sürdürülebilir bir iş modeli haline dönüştürülmesi hedefleniyor.