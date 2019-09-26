Takeda, Türkiye’de inovatif ilaçlarıyla daha fazla hastanın hayatına dokunacak

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’ye gelen Takeda İlaç Gelişen ve Büyüyen Pazarlar Başkanı Ricardo Marek, pazara sunacakları yeni ürünlerle iki yıl içinde daha fazla hastanın hayatına dokunacaklarını ve Türkiye ilaç sektöründe en büyük 10 oyuncudan biri olmayı öngördüklerini söyledi.

49 ülkeyi kapsayan Takeda İlaç Gelişen ve Büyüyen Pazarlar İş Birimi (GEM) bu yılki toplantısını geçtiğimiz hafta İstanbul’da yaptı. Toplantıya GEM Başkanı Ricardo Marek ile bu bölge içinde yer alan BDT (Rusya, Ukranya ve Beyaz Rusya’dan oluşan “Bağımsız Devletler Topluluğu”) ve Türkiye’nin de içinde olduğu Orta Doğu ve Afrika’yı kapsayan ICMEA Bölgesi Başkanı Andrey Potapov da katıldı. Toplantı sonrası Takeda Türkiye Genel Müdürü Şeyda Atadan Memiş ile birlikte basın açıklaması yapan Ricardo Marek, sorumlu olduğu 49 ülkenin içinde Türkiye’nin 8. sırada olduğunu söyledi.

Türkiye’de ulusal sağlık sisteminin kapsam ve ilaca erişim açısından birçok ülkeye göre çok daha iyi işlediğini belirten Ricardo Marek, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaşam sürelerinin uzadığı ve nüfusun yaşlandığını bu nedenle ilaç tedavilerine duyulan ihtiyacın arttığını söyledi. Ricardo Marek, “Türkiye’nin gelecek 5 sene içinde dünya sıralamasında 15. ilaç pazarı olacağını öngörüyoruz. Bu bağlamda Takeda olarak biz de Türkiye’de büyümeyi hedefliyoruz. Yaşam süresinin uzaması ve satın alma gücünün yükselmesiyle Türkiye’nin global ilaç sektöründeki önemi daha da artacak. Biz de önümüzdeki dönemde pazara sunacağımız yeni ürünlerle iki yıl içinde Türkiye'nin ilaç sektöründe en büyük 10 oyuncusundan biri olacağımızı öngörüyoruz" dedi.

Global yöneticilerin Türkiye ile ilgili olumlu izlenimlere sahip olduğunu belirten Takeda Türkiye Genel Müdürü Şeyda Atadan Memiş, yıllık GEM Bölge Toplantısına ev sahipliği yapmış olmaktan da büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Globalde onkoloji, hematoloji, gastroenteroloji, immünoloji ve nadir hastalıklar alanlarındaki kilit tedavilerde lider olma hedefiyle 2018’de Shire şirketini satın aldıklarını ve bu satın alımla Takeda’nın dünyadaki en büyük 10 ilaç şirketinden biri olduğunu belirten Şeyda Atadan Memiş, “Türkiye'deki sağlık sistemi birçok ülkeye kıyasla oldukça kapsamlı. Bu durum hastalar için önemli bir avantaj oluşturuyor. 5 yıl içinde Takeda, Türkiye’de 9 yeni ilacı Türk tıbbının hizmetine sunarak hastalar için daha parlak bir gelecek yaratmayı hedefliyor. Türkiye’ye bu ürünleri getirirken de lansmanı için yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlamaktadır.” dedi.