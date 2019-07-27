Taurus AVM Haberleri - Taurus AVM Etkinlikleri ve Duyuruları!

Taurus avm "Aklınızda Ne Varsa Burada" "Şehir Yaşamının Tam Ortasında" sloganı ile Ankara Alışveriş merkezleri arasında modern yapısı ile hizmet sunmaktadır. Yönetim ve hizmet sunumunu Aktif Spor, Ana Mağaza, Kadın/Erkek Giyim, Kadın Giyim, Çocuk, Deri Giyim / Ayakkabı, Diğer, Erkek Giyim, Ev / Elektronik, Ev ve Dekorasyon, Hizmet, İç Giyim / Mayo, Kiosk, Kişisel Bakım / Aksesuar, Kuyum, Kültür / Sanat / Eğlence, Market, Optik / Saat, ve Yeme / İçme katagorileri ile alanında tanınmış markaları bünyesinde barındırarak sunmaktadır.

Ankara’nın en önemli eğlence ve yaşam merkezleri arasında gösterilen Taurus Alışveriş Merkezi, faaliyetlerine başladığı ilk günden itibaren sayısız etkinliğe ev sahipliği yapmıştır. Ankara’nın en merkezi noktalarından biri olan Çankaya’da, sosyal yaşam ve alışveriş merkezi olan hizmet veren Taurus AVM etkinlikleri kurumsal mağazalarıyla vatandaşlara birçok farklı imkân sunmaktadır. Taurus AVM başta olmak üzere Ankara’daki tüm etkinlik duyurularına ve Ankara’nın güncel mekânları hakkında en sıcak gelişmeleri internet haber platformumuz üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

Avantajlı konumu, geniş mimari yapısı ve yıl içinde gerçekleştirdiği birçok sosyal etkinlikle Ankaralı vatandaşların en sık ziyaret ettiği merkezlerden biri olan Taurus AVM; resim yarışmaları, ünlü söyleşileri, konserler, kamp etkinlikleri, sosyal sorumluluk projeleri ve daha birçok farklı etkinlikle Ankara’nın en önemli yaşam merkezi olmayı başarmıştır. Merkezi konumu sayesinde Ankara’nın tüm bölgelerinden rahat ulaşım sağlanabilen Taurus AVM etkinlik duyuruları ve güncel faaliyetleri hakkında tüm bilgilere platformumuz üzerinden kolayca erişim sağlayabilirsiniz.

Taurus AVM Hizmetleri

Taurus AVM Hizmetlerini genel hizmetler, Aile hizmetleri, Engelli Hizmetleri ve Hayvan Dostu hizmetleri olarak 4 ana başlıkta sunmaktadır. Göze batan en önemli hizmetleri ise vale, emanet dolapları, danışma, sağlık odasıdır.

Alışveriş merkezi bir başka tercih sebebi ise içerisinde yer alan Gazmatik, sumatik, Pttmatik hizmetleri ile Ankaralıların hafta sonu önemli ihtiyaçlarının temin edeceği hizmetler katagorisinde yer almaktadır. Engellil vatandaşların alışveriş merkezinde rahat ve huzurlu alışveriş yapması düşünülmüş, Fiziksel Engelli hizmetleri, görme engelli hizmetleri, İşitme engelli hizmetleri ile engelli tuvaletleri bulunmaktadır. Hayvan dostları için Pet pansiyon ile ayrıcalıklı hayvan dostu hizmettide önemli hizmetleri arasındadır.

Taurus Kurumsal Yapısı - TAURUS Balgat Alışveriş Merkezi Yatırım A.Ş.

Ensari Ailesi ve Amerika merkezli Taurus Investment Holdings ortaklığı ile 2008 yılında kurulan Taurus Balgat Alışveriş Merkezi Yatırım A.Ş. 26.000 m2 arsa üzerinde Taurus AVM projesini hayata geçirdi. Ensari Ailesi, Yunus Ensari öncülüğünde, başta sigorta, turizm ve gayrimenkul yatırımları olmak üzere yaklaşık 40 yıldır Ankara’da yatırımlarını sürdürmektedir.

Taurus Investment Holdings, LLC (www.tiholdings.com) 1976 yılından günümüze kadar gayrimenkul projeleri yatırımı ve geliştirmesi üzerine faaliyet gösteren uluslararası bir yatırım fonudur. Genel merkezi ABD’nin Boston şehrinde bulunan şirketin ABD’nin New York, Dallas, Orlando, Jacksonville gibi şehirlerinde, ayrıca Türkiye’nin yanı sıra Kanada, Arjantin, Almanya, Yunanistan ve Hindistan gibi çok sayıda ülkede faaliyetleri devam etmektedir.

Taurus Alışveriş Merkezi Adresi ve İletişim Numaraları

Taurus AVM Konya Yolu, Mevlana Bulvarı No: 190/B 06520

Çankaya/Ankara

Telefon : +90 312 221 62 62

Fax : +90 312 221 62 00

Taurus AVM Kampanya Haberleri!

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Taurus AVM Güncel Etkinlik Takvimi ve Taurus Haberleri!