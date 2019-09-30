Tavuk Dünyası 200. şubesini Üsküdar'da açtı

Tavuk Dünyası, yılın başından itibaren farklı şehirlerde açtığı 30 yeni şubesiyle restoranlarının sayısını kesintisiz şekilde artırmayı sürdürdü ve 200. restoranının kapılarını İstanbul’un en eski ve nezih semtlerinden olan Üsküdar’daki cadde restoranıyla konuklarına açtı.

200. Tavuk Dünyası restoranının açılışı Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in katılımları ve coşkulu bir kutlama ile gerçekleşti.

Açılışta bir konuşma yapan Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, kuruluşlarından bu yana geçen 7 yılda Türkiye’de 200 restorana ulaştıklarını belirterek şunları söyledi:

“İlk şubemizi İstanbul’da 2012 yılında açtıktan sonra kesintisiz yatırımlarımız ve hızlı büyümemizle bugün Türkiye’nin 49 şehrinde restoranları olan bir marka haline geldik. Ödüllü leziz tavuklarımızı kocaman doyurucu tabaklarda enfes makarna ve taptaze Akdeniz salatası ile konforlu bir restoran atmosferinde ulaşılabilir bir fiyata sunan benzersiz konseptimizle, yılda 20 milyondan fazla misafirimizi ağırlıyoruz. Üsküdar’da cadde restoranı olarak misafirlerini ağırlamaya başlayan 200. restoranımızın açılışı vesilesiyle bizleri başarılarla dolu yolumuzda yalnız bırakmayan yatırımcılarımıza, Tavuk Dünyası ailesine ve bizlerden ilgisini hiç eksik etmeyen müşterilerimize tekrar teşekkür etmek istiyorum.”

Tavuk Dünyası konuklarını 5 metrelik ‘Dev Tabağı’ ile karşıladı…

Sektörde ‘uzun tabak konseptinin de öncüsü olarak’ ayrıcalıklı bir yere sahip olan Tavuk Dünyası 200. restoranın açılış kutlamaları için konuklarına büyük de bir sürpriz yaptı.

Tavuk Dünyası, Üsküdar restoranına gelen konuklarını 5 metre uzunluğuyla rekor büyüklükteki dev bir tabak ile karşıladı. Açılışa katılan misafirler Dev Tavuk Dünyası Tabağına büyük bir ilgi gösterdiler.