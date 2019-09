TEKNOFEST İstanbul'un enerjisi AKSA’dan

Aksa Jeneratör, bu yıl da Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST İSTANBUL’un tüm enerjisini karşılayarak ziyaretçilerini ağırladı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST İstanbul 17 Eylül tarihinde Atatürk Havalimanı’nda kapılarını ziyaretçilere açtı. Türkiye’nin havacılık ve uzay bilimleri alanında sahip olduğu önemli tecrübe ve geçmişten ilham alan TEKNOFEST İstanbul’un enerji sponsoru yine Aksa Jeneratör oldu.

Gençler ve çocuklar başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin 22 Eylül’e dek altı gün boyunca ücretsiz olarak ziyaret ettiği festival binlerce kişiyi konuk etti. Uluslararası TAKE OFF Start Up zirvesi, Dron Cup, Travel Hackathon etkinlikleriyle teknolojinin dinamik dünyasına ziyaretçileri çağıran TEKNOFEST’te uluslararası güçlü girişimler, yatırımcılar, mentorlar ve kurumsal firmalar bir araya geldi.

Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker; “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İSTANBUL’un enerji sponsoru olduk. Geçen yıl TEKNOFEST’e 60 farklı ülkeden 550 bin ziyaretçi katılmıştı. Bu yıl 122 ülkeden katılım oldu. Festivalin ilk iki günde ziyaretçi sayısı 250 bini aştı. Hep birlikte çalışarak bu sayıyı artırdık. Uzman mühendislik firması ve Ar-Ge alanındaki yatırımlara değer veren bir kurum olarak Türkiye’nin bu büyük teknoloji festivalinde sponsorluğunda yanı sıra standımızla da yer aldık. Özellikle lise ve üniversite öğrencisi gençlerin bizi ziyaret ederek hizmet alanımız hakkında bilgi almaları, Türk firması olarak dünyanın her yerine ürün sağladığımızı öğrenmeleri onların gelecek vizyonuna çok büyük katkılar yapacağına inanıyoruz. Aksa Jeneratör olarak ülkemizin ilk havacılık, uzay ve teknoloji sektörü festivaline enerji desteği vermekten mutluluk duyuyoruz” dedi.