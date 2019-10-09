TEKSAN'dan 25. yıla özel Kapadokya buluşması

Yenilikçi çözümleri ile kesintisiz enerjinin güvenilir adı Teksan, sektördeki 25. Yılını iş ortakları ve çalışanları ile Kapadokya’da kutladı. 1994 yılında dizel jeneratör ile sektöre adım atan şirket, 25. Yılında hibrit güç sistemlerinden kojenerasyon ve biyogazdan enerji üretimine kadar birçok farklı alanda çözümler sunan global bir şirket haline geldi. Özel proje tasarımları ve müşteri odaklı hizmetleri ile farklılaşan şirket, 136 ülkeye ihracat yapıyor.

Teksan’ın Kapadokya’da gerçekleştirdiği buluşmaya, Türkiye ve yurtdışından iş ortakları ile çalışanlarından oluşan yaklaşık 160 kişi katıldı. Organizasyonun ikinci gününde gerçekleştirilen toplantıda Teksan Yönetim Kurulu Üyeleri Burak Başeğmezler ve Ebru Ata Tuncer, şirketin 2019 yılını değerlendiren ve 2020 hedefleri ile 2028 vizyonunu ortaya koyan bir sunum yaptı. Türkiye ve dünya ekonomisindeki yaşanan gelişmeler paralelinde görüşler paylaşıldı, iş ortaklarından gelen sorular yanıtlandı.

1994'ten 2/19'a marka yolculuğunun hikayesi

Teksan’ın 1994’ten 2019 yılına uzanan marka yolculuğunun hikayesini anlatan film de ilk kez Kapadokya’daki toplantıda gösterildi. Şirketin Kurucularından aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ata, Teksan markasını ‘güven’ temeli üzerine inşa ettiklerini ve her zaman ‘yeni ve farklı’ olanın peşinden gittiklerini, bu çabalarının da boşa çıkmadığını anlattı. Özdemir Ata, büyüme stratejilerinde yurtdışına açılma ve ihracatın her zaman ön planda olduğunu, bugün 130’dan fazla ülkeye ihracat yapmalarının bu vizyon sayesinde gerçekleştiğini de ekledi.

Teksan bayileri, üç gün süren organizasyon sırasında Kapadokya’nın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmeyi de ihmal etmediler. Özellikle yurtdışından gelen misafirler Balon Turu başta olmak üzere gördükleri güzelliklere hayran kaldılar.

2028’de hedef 500 milyon Euro ciro...

Teksan Jeneratör Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer, yaptığı açıklamada, yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan ve öz kaynakları ile büyüyen Teksan’ın 25. Yılında 130’dan fazla ülkeye ihracat yapan global bir şirkete dönüştüğünü belirterek bu başarıya katkı sağlayan tüm çalışanları ve iş ortaklarına teşekkür etti.

2028 vizyonlarında 500 milyon Euro ciro ve 1000 çalışana ulaşma hedefi koyduklarını dile getiren Ebru Ata Tuncer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“1994 yılında Yönetim Kurulu Başkanımız Özdemir Ata ve rahmetli kurucumuz Abdulkadir Teksan tarafından temelleri atılan şirketimiz, bugün Ata, Başeğmezler ve Teksan ailelerinin ikinci kuşağının da yönetime gelmesi ile güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Biz de Teksan ile birlikte büyüdük. Şirketimizin DNA’sını oluşturan kalite, güven ve yenilik kavramlarının büyümemizin itici gücü olduğuna tanıklık ettik. Teksan; çalışanları, iş ortakları ve müşterileri ile çok büyük bir aile. İstanbul ve Kocaeli fabrikalarımızda yılda 15 bin adetlik üretim kapasitesine sahibiz ve 700 kişi istihdam ediyoruz. Kurucularımızın insana değer yaklaşımları tüm çalışmalarımızda bize de rehberlik etmeye devam ediyor. Yerli sanayinin gelişmesi ve istihdam yaratmaya şirket olarak önem verdiğimiz konuların başında yer alıyor. Küresel ekonomideki yavaşlamaya rağmen 25. Yılımızı 100 milyon Euro ciro ile kapatacağımızı öngörüyoruz. 2028 vizyonumuzu 1000 çalışan ve 500 milyon Euro ciroya ulaşmak şeklinde belirledik. Türkiye ve yurtdışında üstlendiğimiz büyük projelerdeki deneyimimiz ve Teksan markasına duyulan güven ile bu hedeflere ulaşmakta zorlanmayacağız”.