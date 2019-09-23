Teksüt, Dünya Süt Zirvesi’nde yerini alıyor

Türkiye’nin en büyük süt ve süt ürünleri kuruluşlarından biri olan Teksüt, 23-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da Hilton Bomonti Oteli’nde düzenlenen Dünya Süt Zirvesi’ne (IDF World Diary Summit 2019) sponsor olarak katılıyor.

Uluslararası Sütçülük Federasyonu’nun (International Dairy Federation - IDF) her yıl düzenlediği Dünya Süt Zirvesi, bu kez “Yaşam için süt” başlığıyla İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Sektörün tüm kategorilerinden global düzeyde 2 bini aşkın kişinin katıldığı etkinlik, küresel süt sanayisini buluşturan en önemli organizasyon olarak öne çıkıyor.

Türkiye’nin en büyük süt ve süt ürünleri kuruluşlarından biri olan Teksüt de Dünya Süt Zirvesi’nde yerini alıyor. Hilton İstanbul Bomonti Oteli’ndeki etkinlik alanında stand kuran Teksüt, 8 kategoride yer alan 40’ı aşkın süt ve süt ürününü, organizasyona katılan sektör profesyonelleri, yöneticiler, akademisyenler, öğrenciler ve tüm katılımcıların dikkatine sunuyor.

Süt hepimizi ilgilendiriyor

Süt sektörünün hayvanın sağlığından başlayarak, üretime, pazarlamaya ve oradan tüketicinin evine ulaşıncaya kadar onlarca aşama içerdiğine dikkat çeken Teksüt Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık, “Üretici tarafındaki geniş kitlenin yanı sıra tüketici tarafında çok büyük bir kitle var. Süt ve süt ürünleri herkesin evine giriyor. Dolayısıyla sütle ilgili bizde ve dünyada meydana gelen tüm bilimsel gelişmeler, doğrudan soframızı etkilediği için hepimizi ilgilendiriyor. Bu nedenle Dünya Süt Zirvesi’nin Türkiye’de yapılmasını ve sektör uzmanlarının tüm yönleriyle sütü ve süt sektörünü konuşmasını memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

Etkinlik alanında 59 numaralı stantta ürünlerini sergileyen Teksüt; beyaz ve kaşar gibi geleneksel peynirlerin yanı sıra labne, krem, süzme ile çubuk, misket, mihaliç, örgü gibi yöresel peynirlerini, ayrıca tereyağı, UHT süt, yoğurt ve ayran ürünlerini tanıtıyor.