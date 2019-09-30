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GÜNDEM ÖZETİ / 30 Eylül 2019

Teksüt'ten İzmir'in yanan ormanlarının ağaçlandırılması için fidan bağışı

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Teksüt Bandırma BK ve Pınar Karşıyaka, Türkiye’nin önde gelen iki süt ürünleri üreticisinin isim sponsorluğunda sahaya çıkarken, Teksüt bir jest yaparak, yanan İzmir ormanları için Pınar Karşıyaka adına TEMA’ya fidan bağışı yaptı.

Şirketlerden 30.09.2019, 11:43 Ramazan Durmuş
Teksüt'ten İzmir'in yanan ormanlarının ağaçlandırılması için fidan bağışı

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Teksüt Bandırma BK ve Pınar Karşıyaka, Türkiye’nin önde gelen iki süt ürünleri üreticisinin isim sponsorluğunda sahaya çıkarken, Teksüt bir jest yaparak, yanan İzmir ormanları için Pınar Karşıyaka adına TEMA’ya fidan bağışı yaptı. Bağış sertifikası maçın başlangıç düdüğü öncesinde Karşıyaka Kaptanı’na verildi.

Türkiye’nin iki büyük süt ürünleri üreticisi Pınar ve Teksüt, üstlendikleri sponsorlukla Türkiye Basketbol Ligi’nde buluşurken, Teksüt Bandırma Basketbol Kulübü ve Pınar Karşıyaka Spor Kulübü, ligin açılış haftasında Bandırma’da karşılaştı.

İlk maçın İzmir takımı Pınar Karşıyaka ile yapılması, Teksüt yönetimini harekete geçirdi. Teksüt, İzmir’de yanan orman bölgelerinin yeniden ağaçlandırılması amacıyla TEMA Vakfı’nın başlattığı çalışmaya katıldı ve Pınar Karşıyaka adına 100 fidan bağışladı.

Teksüt Bandırma BK Kaptanı Rıdvan Öncel, 28 Eylül tarihinde Bandırma’da oynanan maçın öncesinde fidan bağışına ilişkin sertifikayı Pınar Karşıyaka Kaptanı Semih Erdem’e verdi.

İzmir’deki yangın yürekleri burkmuştu

Hatırlanacağı üzere bu yılın Ağustos ayında İzmir’de oldukça geniş bir alanda ağır tahribata neden olan üzücü bir orman yangını meydana gelmişti. Yanan bölge, TEMA Vakfı’nın yanı sıra pek çok kuruluşun desteğiyle yeniden ağaçlandırılmaya çalışılıyor. Çevreye ve doğaya saygı konusunda duyarlı olan Teksüt, daha önce de Balıkesir Gönen’de, yine yangın geçirmiş bir bölgeye TEMA Vakfı işbirliği ile fidanlar diktirmiş ve Teksüt Anı Ormanı’nı oluşturmuştu.

Tüm takımlara başarıl dileği

Teksüt Yönetim Kurulu Üyesi Arda Aksaray, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Teksüt olarak 2019-2020 sezonundan itibaren artık Türkiye Basketbol dünyasında ismimizle yer alıyoruz. Ligin açılışını rakibimizin şehrine uygun ve ülkemiz için fayda sağlayacak bir jestle yapalım istedik. İzmir’deki yangın hepimizi çok üzmüştü. Ormanın yeniden oluşmasına katkıda bulunmayı arzuladık. Bu tür jestlerin sportif centilmenliğe de katkı yapmasını diliyoruz. Bu vesileyle de başta Teksüt Bandırma Basketbol Kulübü olmak üzere, ilk rakibimiz Pınar Karşıyaka ve tüm Türkiye Basketbol Ligi takımlarına sezon boyunca başarılar diliyoruz”.

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#teksüt #Pınar Karşıyaka #TEMA #fidan bağışı #Teksüt Yönetim Kurulu Üyesi Arda Aksaray
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