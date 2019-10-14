Tekzen’de Türkiye’nin her yerine montaj hizmeti başladı

Evini güzelleştirmek isteyenlere pratik çözümler sunan Tekzen, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Tekzen; hazır mutfaktan aydınlatmaya, kamelya ve pergoleden mobilyaya kadar birçok kategoride yer alan ürünlerin kurulum ve montajı için tüm Türkiye’ye hizmet verecek.

Birbirinden şık, kullanışlı ve dekoratif ürünleri ile müşterilerinin yanında olan Tekzen, yüzlerce farklı ürün alternatiflerini Tekzen mağazalarında ve www.tekzen.com.tr‘de tüketicileri ile buluşturmaya devam ediyor. Türkiye’nin her yerine montaj hizmetini de yeniliklerine dâhil eden Tekzen, online alışveriş platformu www. tekzen.com.tr’den mobilya, hazır mutfak, aydınlatma kategorilerinin yanı sıra banyo dolabı, tavan vantilatörü, kamelya ve pergole gibi alışverişlere montaj hizmetini de sunuyor.

Ürünle birlikte montaj hizmeti de satın alan tüketiciler alışverişlerini tamamlandıkları zaman sipariş ve montaj hizmeti talebi direk Tekzen’e ulaşıyor. Satın alınan ürün kargo ile tüketiciye teslim edildikten sonra randevu alınabiliyor. Randevu sonucu uzman ekipler belirlenen gün ve saatte kurulumu tamamlıyor.

Tekzen.com.tr’den yapılacak alışverillerde Türkiye’nin her yerine kurulum ve montaj hizmeti sunan Tekzen; ev, bahçe, ofis ve tüm yaşam alanları için mobilyadan aydınlatmaya, dekorasyondan boyaya, beyaz eşyadan evcil hayvan gereçlerine kadar geniş ürün yelpazesiyle tüketicilere ekonomik ve uygulanabilir çözümler sunuyor.