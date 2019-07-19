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TÜBİDER, Bilişim Teknolojileri Meslek Seçimi ve Ücretler Araştırma Sonuçlarını Açıkladı

TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği “Bilişim Teknolojileri Meslek Seçimi ve Ücretler” araştırması sonuçlarını 18 Temmuz Perşembe günü Mercure Istanbul The Plaza Bosphorus Hotel’de yapılan bir basın toplantısı ile duyurdu.

Şirketlerden 19.07.2019, 11:57 Tuğçe Hanım
TÜBİDER, Bilişim Teknolojileri Meslek Seçimi ve Ücretler Araştırma Sonuçlarını Açıkladı

Toplantıda, TÜBİDER Bilişim Teknolojileri Ücretler Araştırmasının ilk olarak 2013 yılında Mesleki Yeterlilik Kurumu bilişim meslekleri standartları ve yeterlilikleri çalışması çerçevesinde yapıldığı belirtti. 2015, 2017 ve daha sonra şimdi 2019 yılında tekrarlanan araştırma 4,000’den fazla profesyonel üzerinde yapılan çeşitli anket çalışmalarına dayanmakta.

TÜBİDER Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün, ülke ekonomisinin büyümesinde, istihdamın ve dünya pazarlarındaki rekabet gücünün artmasında kaldıraç görevi gördüğü ve Türkiye için stratejik sektör olarak konumlandırılması gerektiği dillendirildikçe bilişim kariyerleri cazibesinin daha da öne çıktığını belirtti.

Toplantıda TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği başkanı Rüştü Arseven İletişim Teknolojileri ve Bilgi Teknolojileri olarak iki ana koldan oluşan Bilişim Teknolojileri sektörünün Bilgi Teknolojileri alanında 100.000-105.000 civarı istihdam sağlandığını belirtti. Bu alanda çalışanların 2017 ve 2018 sonu itibarı ile iki yıl için toplam %15 ücret artışı elde edebildiklerini ve bunun da enflasyonun çok altında kaldığını vurguladı. Arseven ayrıca sektörde Bilişim Kobilerinin, zaman zaman zincir mağazalar ve e-ticaret siteleri tarafından haksız rekabete maruz kaldığını ve bunun da sektörde hizmet ve dağıtım açısından esas yükünü çeken bayi kanalını çok zorladığının altını çizdi.

TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği olarak bu araştırmayı yapmaktaki amacının Türkiye’nin her köşesinde, yüzlerce üniversitemizde bilişim-elektronik-robotik-biyomedikal alanlarında halen okuyan birçok öğrencinin, mezun olduğunda iş ararken karşılaşacağı zorluklara bir nebze olsun yardımcı olmak olduğunu belirtmektedir. TÜBİDER bu araştırma ile gençlere kişisel özelliklerine uygun bilişim mesleklerini, mesleki sorumluluklarını, gereken eğitim ve becerilerini irdelediğini ve iş bulma süreçlerinde nelerle karşılaşacaklarını, ne gibi ücret alabileceklerini göstermeyi amaçlamakta.

Araştırma çerçevesinde TÜBİDER’in oluşturduğu platform sayesinde yapay zeka yardımı ile gençler bilişim mesleklerinden hangilerinin kişisel özelliklerinize göre daha uygun olduğunu tespit etme imkanı bulabiliyorlar. TÜBİDER araştırmasını yürüten Niyazi Saral araştırmanın yöntemi hakkında aşağıdaki bilgilendirmeyi yaptı.

“Araştırmamız ilk olarak yıllardır tekrarladığımız gibi bilişim profesyonellerine ve mesleğinde başarılı olan bilişimcilere çeşitli sorular sorarak onların kişisel özelliklerinin meslek seçmelerinde ne ağırlıkta etken oluşturduğunu tespit etmek olmuştur. İkinci aşamada ise üniversite sınav sonuçlarını yeni öğrenen öğrencilerin ve bilişim mesleğini seçmek isteyen kişilerin bir anket sayesinde mümkün olduğunca kişisel özelliklerini analiz ederek ona uygun mesleklere ait skorları tespit etmekteyiz. Bu analizdeki temel yöntem bilişim mesleklerinde başarılı olan kişilere sorulan sorular ve verilen cevaplar baz alarak yapay zeka ile ağırlıklandırılmasıdır. Böylece ikinci aşamada yapılan analizde kişilerin hangi bilişim mesleğine ne kadar uygun olabileceğiniz buna dayanan bir akıllı algoritma ile tespit edilmektedir.

Beş faktör veya benzeri kuramlar ile yapılan kişilik özellikleri araştırmalarında daha çok kategorize edilmemiş meslek tespiti yapılmaya çalışıldığı için hata payları yüksek olabilmektedir. Bizim araştırmamızın avantajı meslek kümesini çok dar tuttuğumuz için daha basit tespitler yapabilmemiz olmuştur. Örneğin grafik yetenekleri ağır basan bir katılımcının bilişim mesleklerinden hangilerini seçmesinin tespitinde yapay zekaya bile gerek duyulmayabileceği çok açıktır. Yine yapay zeka ile tespit ettiğimiz ücretlerde çalışanların alması gereken ücreti %8-10 hata ile bilebilmekteyiz.

TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği olarak bu araştırmamızdaki temel amaç gençlere bilişim mesleklerinde farkındalık yaratmaktır. Faydalı olmasını dileriz. ”

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