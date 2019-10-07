Türk Ytong'dan "Mimari Fikir Yarışması"

Türk Ytong tarafından düzenlenen Mimari Fikir Yarışması’nın bu yılki teması “Plan B: Akıntıya Karşı Bir Mimarlık Okulu” olarak açıklandı.

20’ncisi düzenlenen yarışma bu yıl mimarlık eğitimine odaklanarak, katılımcıları alternatif bir eğitim ortamının sınırlarını tartışmaya davet ediyor. Kazanan ekiplerin “Bauhaus Gezisi” ile ödüllendirileceği yarışmanın son katılım tarihi 02 Aralık 2019.

Yenilikçi ürünleriyle modern yapılaşmaya yön veren Türk Ytong, yaratıcı çalışmaları desteklemeye devam ediyor. Sektördeki köklü duruşu, bilgiye ve yeniliğe açık projeleri ile örnek olan Türk Ytong’un düzenlediği Ytong Mimari Fikir Yarışması’nın bu yılki teması “Plan B: Akıntıya Karşı Bir Mimarlık Okulu” olarak belirlendi.

Akıntıya karşı bir mimarlık okulu

Ytong Mimari Fikir Yarışması bu yıl mimarlık eğitimine odaklanmayı, olan bitene eleştirel bir mesafe ile yeniden bakmayı ve bu yaklaşımı sürekli kılabilecek alternatif bir eğitim ortamının sınırlarını tartışmayı öneriyor. Akıntının gücüne kapılmak kadar ona karşı durmanın da değer olarak algılandığı; mit üretimi kadar mit çözücülüğünün de önemsendiği; yapmak kadar yıkmayı, dönüştürmeyi ya da hiç yapmamayı, çoğaltmak kadar azaltmayı da önemseyen mimarların eğitimi üzerine düşünmeyi öneren bu yarışmada katılımcıların böyle bir okulun sadece nasıl olması gerektiğini değil; ne olduğunu, niye olduğunu ve nerede yapılıyor olduğunu unutmadan, bulunduğu coğrafyanın niteliklerine göre düşünmeleri de teşvik ediliyor.

Uygur Mimarlık Kurucu Ortağı Mimar Semra Uygur, Melike Altınışık Architects (MAA) Kurucusu Y. Mimar Melike Altınışık, ODTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Abdi Güzer, Yalın Mimarlık Kurucu Ortağı Mimar Ömer Selçuk Baz ve NSMH Kurucusu Mimar Nevzat Sayın’ın jüri üyeliğini yaptığı yarışmaya Türkiye ve KKTC vatandaşları ücretsiz olarak katılabilecek.

Mimar, kentsel tasarımcı, şehir ve bölge planlamacıları ile bu alanlarda öğrenim gören öğrencilere açık olan yarışmaya ekip olarak ya da bireysel başvurulabilecek. Kazanan proje sahiplerinin Almanya Bauhaus Gezisi ile ödüllendirileceği yarışmanın son katılım tarihi 02 Aralık 2019. Yarışma ile ilgili açıklayıcı bilgi ve yarışma şartnamesi www.ytongakademi.com adresinden temin edilebiliyor.