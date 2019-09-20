Son Dakika
Uluslararası ARC Ödülleri’nden Aksigorta’ya 2 ödül
Aksigorta, “Faaliyet Raporlarının Oscar’ı’’ olarak bilinen, dünyanın en büyük uluslararası raporlama yarışması olan ARC Ödülleri Yarışması’nda 2018 yılı özet faaliyet raporu ile ‘Onur’, interaktif raporuyla da ‘Bronz’ ödülün sahibi oldu.
Şirketlerden 20.09.2019, 10:32 Ramazan Durmuş
Aksigorta, “Faaliyet Raporlarının Oscar’ı’’ olarak bilinen, dünyanın en büyük uluslararası raporlama yarışması olan ARC Ödülleri Yarışması’nda 2018 yılı özet faaliyet raporu ile ‘Onur’, interaktif raporuyla da ‘Bronz’ ödülün sahibi oldu.
Türk sigorta sektörüne kazandırdığı ‘Bambaşka’ bakış açısıyla, ‘değişimin öncüsü’ olmaya odaklanan Aksigorta, kazandığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. İş ve finans dünyası tarafından faaliyet raporlarının ‘Oscar’ı olarak kabul edilen ARC (Annual Report Competition) Ödülleri’nde Aksigorta; 2018 yılı faaliyet raporuyla ‘Onur’ ve ‘Bronz’ olmak üzere iki farklı ödülün sahibi oldu.
İKİ ÖDÜL BİRDEN
Bağımsız ödül kuruluşu MerComm tarafından bu yıl 33’üncüsü düzenlenen ARC Ödülleri Yarışması’nda Aksigorta, 228 milyon TL’lik net karını açıkladığı 2018 yılı Özet Faaliyet Raporu ile Onur ve İnteraktif Raporu ile de Bronz ödüle layık görüldü.
23°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 20 Eylül 2019
|İmsak
|05:04
|Güneş
|06:28
|Öğle
|12:47
|İkindi
|16:13
|Akşam
|18:56
|Yatsı
|20:15
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|4
|7
|4. Denizlispor
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|4
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Beşiktaş
|4
|4
|14. Başakşehir
|4
|4
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
|4
|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Hatayspor
|4
|8
|4. Fatih Karagümrük
|4
|8
|5. Keçiörengücü
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Adana Demirspor
|4
|6
|9. Balıkesirspor
|4
|6
|10. İstanbulspor
|4
|5
|11. Adanaspor
|4
|5
|12. Altınordu
|4
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|5
|8
|8. West Ham
|5
|8
|9. Bournemouth
|5
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Everton
|5
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Aston Villa
|5
|4
|18. Newcastle
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Levante
|4
|6
|9. Osasuna
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Valencia
|4
|4
|14. Mallorca
|4
|4
|15. Real Betis
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0
Yeni Sayımız