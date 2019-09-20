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Uluslararası ARC Ödülleri’nden Aksigorta’ya 2 ödül

Aksigorta, “Faaliyet Raporlarının Oscar’ı’’ olarak bilinen, dünyanın en büyük uluslararası raporlama yarışması olan ARC Ödülleri Yarışması’nda 2018 yılı özet faaliyet raporu ile ‘Onur’, interaktif raporuyla da ‘Bronz’ ödülün sahibi oldu.

Şirketlerden 20.09.2019, 10:32 Ramazan Durmuş
Uluslararası ARC Ödülleri’nden Aksigorta’ya 2 ödül

Aksigorta, “Faaliyet Raporlarının Oscar’ı’’ olarak bilinen, dünyanın en büyük uluslararası raporlama yarışması olan ARC Ödülleri Yarışması’nda 2018 yılı özet faaliyet raporu ile ‘Onur’, interaktif raporuyla da ‘Bronz’ ödülün sahibi oldu.

Türk sigorta sektörüne kazandırdığı ‘Bambaşka’ bakış açısıyla, ‘değişimin öncüsü’ olmaya odaklanan Aksigorta, kazandığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. İş ve finans dünyası tarafından faaliyet raporlarının ‘Oscar’ı olarak kabul edilen ARC (Annual Report Competition) Ödülleri’nde Aksigorta; 2018 yılı faaliyet raporuyla ‘Onur’ ve ‘Bronz’ olmak üzere iki farklı ödülün sahibi oldu.

İKİ ÖDÜL BİRDEN

Bağımsız ödül kuruluşu MerComm tarafından bu yıl 33’üncüsü düzenlenen ARC Ödülleri Yarışması’nda Aksigorta, 228 milyon TL’lik net karını açıkladığı 2018 yılı Özet Faaliyet Raporu ile Onur ve İnteraktif Raporu ile de Bronz ödüle layık görüldü.

#Uluslararası ARC Ödülleri #Aksigorta
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