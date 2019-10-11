Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nden kodlama eğitimi

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle Bursa’da kız çocuklarına özel bir kodlama eğitimi düzenledi. “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında Çalıkuşu Konağı’nda düzenlenen eğitime kız öğrenciler katıldı. Projeyle bugüne kadar Bursa’da 300, Marmara Bölgesi’nde 4 bin, Türkiye’de ise 27 bini aşkın kız çocuğuna kodlama eğitimi verildi.

EĞİTİMLERE DEVAM

Toplumsal değişim ve gelişimin öncüsü olma hedefiyle faaliyet gösteren Türkiye Vodafone Vakfı, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirilmesi hedefiyle Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında Türkiye’nin köy ve kasabalarında kodlama eğitimleri düzenlemeye devam ediyor. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle Bursa’nın Zeyniler Köyü’nde bulunan Çalıkuşu Konağı’nda düzenlenen eğitime, yaşları 7-14 arasında değişen kız çocukları katıldı. Gönüllü kadın eğitmenlerin denetiminde gerçekleştirilen eğitimde çocuklar, programlama hakkında fikir sahibi olurken, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yaptı. “Yarını Kodlayanlar” projesiyle, bugüne kadar Bursa’da 300, Marmara Bölgesi’nde 4 bin, Türkiye’de ise 27 bini aşkın kız çocuğuna ulaşıldı.

TÜKETEN DEĞİL ÜRETEN NESİL

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Türkiye Vodafone Vakfı olarak, daha iyi bir gelecek için çocuklarımızın eğitimine destek olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Tüketen değil, üreten bir nesil istiyoruz. Teknoloji üretebilmek için dijital dünyanın dili olarak kabul edilen kodlamayı öğrenmek gerekiyor. Kodlama eğitimlerimizde çocuklarımız, programlama hakkında fikir sahibi oluyor, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapıyor, kendi hayal dünyalarını oluşturuyor, kendi oyunlarını üretebiliyorlar. Amacımız, kız çocuklarımızı da teknolojinin dili kodlamayla tanıştırmak ve dijital yetkinliklerini artırarak geleceğin mesleklerine hazırlamak. Bu kapsamda, ünlü ‘Çalıkuşu’ romanının geçtiği yer olan Bursa’nın Zeyniler Köyü’ndeki Çalıkuşu Konağı’nda gönüllü kadın eğitmenlerimizin desteğiyle kız çocuklarına özel bir kodlama eğitimi düzenledik. Bu vesileyle, tüm kız çocuklarımızın Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutluyoruz.”

KODLAMA OKUMA YAZMA KADAR ÖNEMLİ

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise şöyle konuştu:

“Habitat Derneği olarak, 20 yıldır toplumsal dönüşüm ve bilişim odaklı kalkınma alanlarında çalışmalar yürütüyoruz. Sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşuyuz. ‘Yarını Kodlayanlar’ ile bilişim odaklı dönüşümümüzü çocuklar aracılığıyla gerçekleştirmek istiyoruz. Kodlama bilmek artık okuma yazma bilmek kadar önemli. Bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de kodlamanın ders olarak yer almamasının önündeki en büyük engel, bunu verecek yetişmiş insan gücünün olmaması. Bunun için biz de projemiz kapsamında gençleri eğitiyoruz, onlar da aldıkları eğitimi çocuklara ulaştırıyorlar. Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi desteği ile gerçekleştirdiğimiz eğitimde kız çocuklarımızı kodlamayla tanıştırdık. ‘Yarını Kodlayanlar’ ile kodlama ve teknoloji eğitimlerini çocuklara ulaştırmaya devam edeceğiz.”

HEDEF 100 BİN ÇOCUK

“Yarını Kodlayanlar” projesiyle Türkiye’nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara kodlama eğitimi veriliyor. Gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimlerin verildiği projeyle son 3 yılda 60 ilde 43 binin üzerinde çocuğa ulaşıldı. Türkiye Vodafone Vakfı, önümüzdeki bir yıl içinde 81 ilde 100 bin çocuğa daha kodlama eğitimi vermeyi hedefliyor.