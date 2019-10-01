Son Dakika
Kahramankazan, çınarlarını unutmadı
İş dünyasından elektriğe zam öfkesi
Mercedes-Benz Fashion Week 8 Ekim'de başlıyor
İstanbul’da halk otobüsü kaza yaptı
Tehlikeli madde taşımacılığı için işbirliği protokolü
Sabancı Vakfı bursları için son başvuru 18 Ekim'de

VSY Biotechnology'den “örnek“ sosyal sorumluluk projesi

VSY Biotechnology , İstanbul'da Maltepe Huzurevi'ni ziyaret ederek doktorlar eşliğinde hastalara fizik ve ortopedik muayene gerçekleştirdi. Yaklaşık 100 hasta, muayene edildi ve ardından tedavileri yapıldı

Şirketlerden 01.10.2019, 14:41 01.10.2019, 15:06
VSY Biotechnology'den “örnek“ sosyal sorumluluk projesi

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology, insanların sağlığına katkı sağlamak misyonuyla gerçekleştirdiği çalışmalarını sosyal projeleriyle taçlandırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VSY Biotechnology, İstanbul'da Maltepe Huzurevi'ni ziyaret ederek doktorlar eşliğinde hastalara fizik ve ortopedik muayene gerçekleştirdi.

Muayene sonucunda uygun bulunan hastalara VSY Biotechnology Ar-Ge merkezinde geliştirilerek üretilen eklem içi enjeksiyon (intra artiküler enjeksiyon) uygulanarak kireçlenmelere karşı çözüm sunuldu.

Yaklaşık 100 hasta, muayene edildi ve ardından tedavileri gerçekleştirildi.

Ziyarette VSY Biotechnology'den Yurt içi Ortopedi & FTR Grup Müdürü Erol Genç, VSY Biotechnology İnsan Kaynakları Müdürü Aslı Aydın Öztaş, VSY Biotechnology Kurumsal İletişim Müdürü Suna Erkal Varal, VSY Biotechnology Kurumsal İletişim Uzmanı Regiman Deniz Ekmekci ve VSY Biotechnology Ürün Müdürü Naz Teker Akbulut yer alırken, huzurevinde kalan yaşlılar, muayene ve tedaviden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Vücutla yüzde 100 uyumlu sodyum hyaluronat içeriğine sahip eklem içi enjeksiyon (intra artiküler enjeksiyon) sıvısı ile hareket kabiliyetinin artırılması ve kireçlenmeden kaynaklı ağrıların giderilmesi sağlanıyor. Eklem içi enjeksiyon ile kireçlenme ilerleme süreci yavaşlatılıyor ve hastalara ameliyatsız daha kolay bir tedavi imkanı sunuluyor.

- "Eklem içi enjeksiyonları uygulayarak hareket yetilerini artırmayı amaçladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VSY Biotechnology Üst Yöneticisi (CEO) Özge Altunbaş Göktekin, şunları kaydetti:

"VSY Biotechnology, topluma ve toplumun sağlığına duyarlı bir şirket. Toplumsal fayda sağlama adına Maltepe Huzurevi’nde yaşlılarla bir araya geldik. Onlara dünyanın çok farklı ülkelerindeki hastaların güvenle tedavi edildiği, Ar-Ge merkezimizde geliştirdiğimiz eklem içi enjeksiyonları uygulayarak hareket yetilerini artırmayı amaçladık. Bu projemizi gerçekleştiriyor olmaktan dolayı çok mutlu olduk. İyilik, sağlık aşılamaya, bu tarz toplumsal projelere öncü ve örnek olmaya devam edeceğiz."

#VSY Biotechnology
Yorumlar (0)
28°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 01 Ekim 2019
İmsak 05:15
Güneş 06:38
Öğle 12:43
İkindi 16:01
Akşam 18:38
Yatsı 19:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@