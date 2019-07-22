WIN EURASIA, 2020 Yılında Türkiye’nin Sanayisinde Stratejik Öneme Sahip

Sac işlemeden metal şekillendirme teknolojilerine; otomasyon hizmetlerinden elektrik ve elektronik ekipmanlara; hidrolik ve pnömatik hizmetlerden tesis içi lojistiğe kadar geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm eko-sistem bir araya getiren WIN EURASIA, 12-15 Mart 2020 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Türkiye sanayi ihracatında katma değeri yüksek yerli üretim alanlarına odaklan fuar katılımcı ve ziyaretçilerine otomasyon, dijitalleşme, nesnelerin interneti, arttırılmış gerçeklik gibi teknolojik gelişmeleri de yakından deneyimleme fırsatı sunacak.

Türkiye’de imalat sanayini güçlendirmeye yönelik atılan adımlar ve hayata geçirilen yeni uygulamaların sanayiinin gücüne güç katacağını ifade eden Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel şunları söyledi;

“Türkiye, reel ekonomiyi güçlendirme ve ileri teknolojili üretime geçme yolunda önemli bir aşamadan geçiyor. Endüstriyel üretim yapan işletmelere sunulan teşvikleri, üretime ve ihracatı artırmaya yönelik atılan adımları çok önemli buluyoruz. Türkiye sanayiinin yakaladığı ivmenin destekçisi olarak, yerli ve katma değeri yüksek ürün ihracatını arttırması noktasında WIN EURASIA ile önemli bir görev üstleniyoruz.”

Türkiye ihracatında makine sektörünün stratejik bir öneme sahip olduğunu ve WIN EURASIA’nın sektörün tüm potansiyelini sergileyebileceği en güçlü alanlardan biri olduğunu belirten Kühnel şunları söyledi;

“WIN EURASIA, yüksek teknolojili makine imalat sanayii için hem katılımcı hem ziyaretçi tarafında uluslararası potansiyeli en yüksek fuarlardan biri. Sektörün önde gelen kuruluşlarıyla işbirliği içinde düzenlediğimiz bu fuar, yüksek ihracat potansiyeli olan faaliyet alanlarına hitap ediyor. Bu yılki planlamamızda 2020 fuar kapsamını biraz daha genişlettik ve katılım noktasında yeni hedef ülkeler belirledik. WIN EURASIA 2020 ile Türkiye sanayisine daha fazla katma değer sağlamayı hedefliyoruz”.

“Küresel rekabette öncü markalarımızla WIN EURASIA’da ülkemizin gelişmeye devam eden imalat gücünü göstereceğiz"

Türkiye’nin teknoloji, fiyat ve performans açısından rekabetçi makineler ürettiğini ifade eden Makina İmalatçıları Birliği (MİB) Genel Sekreteri M. Nail Türker şunları söyledi;

Ülkemizin makine sektörü ihracatımızda önemli bir pay almakta ve her geçen gün payını arttırmaktadır. Küresel rekabette önemli işlere imza atan imalatçılarımızın başarısını daha da arttırmak ve küresel pazarda daha fazla yer edinmelerine katkıda bulunmak için uluslararası sektörel fuarları daha iyi değerlendirmeye önem veriyoruz. Makine imalat sanayiinin temeli altı alt uzmanlık sektörünü birleştiren WIN EURASIA 2020, bu yönde imalatçılarımıza geniş yelpazesi ile ciddi katkı sağlayacaktır.

WIN EURASIA kapsamında Makina İmalatçıları Birliği ile gerçekleştirilen anlaşmayla,

1 Ağustos 2019 tarihine kadar MİB üyesi firmalar 12. ve 14. salonlarda satın alacakları stantlarda öncelik hakkı kazanacak. Türkiye metal işleme sanayii ihracatında önemli bir görev üstlenen fuar, yenilenen konseptiyle Avrasya bölgesinin en büyük imalat sanayi fuarlarından WIN EURASIA'nın en önemli parçalarından biri olacak.

360 derece imalat sanayii için buluşma noktası

Sanayide Dijitalleşme başlığına özel bir yer ayrılan WIN EURASIA’da yerli ve yabancı firmalar son teknoloji ürün ve hizmetlerini İstanbul’da tanıtma fırsatı bulacak.Uluslararası firmaların; robot, otomasyon teknolojisi, IT çözümleri ve yazılımların yanı sıra network platformlarının da sergileneceği fuar dünya sanayi devlerinin son teknolojilerini göstermek için yarışacağı bir vitrin olacak.

Avrasya bölgesinin önde gelen uluslararası 6 sanayi fuarı Metalworking EURASIA, SurfaceTechnology EURASIA, Welding EURASIA, IAMD EURASIA, Industrial Energy Systems EURASIA ve CeMAT EURASIA’yı tek çatı altında birleştiren fuara, Mart ayında bin 400’e yakın fima ile 122 ülkeden 78 bine yakın ziyaretçi katılmıştı. WIN EURASIA 2020 yılında da 360 derece imalat sanayinin dijital dönüşümde belirleyici platformu olmayı hedefliyor.