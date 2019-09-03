Yataş Grup, 2019'un ilk 7 ayda ihracatını İkiye katladı

Mobilya ve yatak sektörünün lider şirketlerinden Yataş Grup, ihracat odaklı büyümesini sürdürüyor. 2019 yılının ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre cirosunu 2 kat artıran Yataş Grup, Avrupa ve Ortadoğu pazarında yakaladığı ivmeyi yeni mağazalarla sürdürmeyi hedefliyor.

Türkiye’nin lider markası Yataş Grup, bir dünya markası olma hedefiyle ihracat odaklı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni dönemde özellikle Avrupa ve Ortadoğu pazarında büyümeyi hedefleyen Yataş Grup, bu çerçevede etkin bir ihracat stratejisiyle adımlarını daha sağlam ve güçlü bir şekilde atıyor. Yaptığı çalışmaların meyvelerini toplamaya başlayan Yataş, ihracatta 2019’un ilk yedi ayında bir önceki yılın dönemine oranla 2 kat büyüme sağladı. Avrupa bölgesinin satışlarını geçen yılın ilk yedi ayına göre yüzde 65 oranında büyüten Yataş Grup, yatak satışlarını da yüzde 90 oranında arttırdı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Yataş Grup, yatak-baza ve başlık ürünlerinin ihracatının yüzde 34’ünü Almanya’ya gerçekleştiriyor. Almanya’yı sırasıyla Gürcistan ve Macaristan takip ediyor. Yatakta en çok yıllardır vazgeçilmez Yataş klasiği olan Blue Star ile sadece Yataş’a özel Full HD kenar destek yaylarına sahip Prestige Prime modelleri tercih ediliyor.

EV TEKSTİLİ İHRACI 3 KAT ARTTI

2019 senesinde Yataş Grup,beyaz ve renkli ev tekstili ürünlerinde hedef pazarlara yönelik özel olarak hazırladığı portföyü ile satışlarını geçen yıla oranla 3 katına arttırmayı başardı.

MOBİLYALAR ORTADOĞUYA

Yataş Grup Enza Home markası ile yurtdışı mobilya satışlarını geçen yıla göre 2 katına çıkardı. Satışların %40’ını Orta Doğu pazarı oluştururken bunu sırasıyla Orta Asya ve Avrupa takip ediyor.

Döşeme grubu ürünlerinde yurtdışındaki müşterilerin tercihi klasik şıklığı rahat ve konforla birleştiren üst segment kanepe ve köşe takımları oldu. Zarif ve zengin detaylarla oturma odalarını tamamlayan yemek odası takımları ile yatak odaları için sunduğu geniş portföyü ile Enza Home markası yurtdışında da satışlarını arttırmaya devam ediyor. Halı ve aydınlatma ürün grubunda da satışlarını üç kat artıran Yataş Grup, bu ürünleri özellikle Ortadoğu ülkelerine ihraç etti.

Türkiye ekonomisinin büyümesindeki en önemli itici güçlerden birinin ihracat olduğunu hatırlatan Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın, şunları söyledi:

“Yataş Grup olarak bir dünya markası olma yolunda ilerlerken ihracatın öneminin farkındayız. Şu anda Avrupa, Ortadoğu, Balkanlar ve Çin başta olmak 49 ülkeye ihracat yapıyoruz. Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Fas, Güney Afrika, Bosna Hersek, Gürcistan, Bulgaristan, Irak, İngiltere, İtalya, Fransa, İsviçre, Pakistan, Türkmenistan, Karadağ, Kazakistan, Kıbrıs, Kosova, Libya, Lübnan, Makedonya, Macaristan, Mısır, Suudi Arabistan, Karayip ve Hollanda’da 55 mağazamız bulunuyor. Bu yıl yurtdışında 38 yeni mağaza daha açmayı ve özellikle Avrupa pazarında büyümeyi hedefliyoruz. Orta Doğu pazarında da yeni açılan bayi mağazaları ile beraber yakaladığımız ivmeyi daha da arttırmayı hedefliyoruz. Bütün bu çalışmaları yaparken amacımız sadece şirket olarak büyümek değil, ekonomiye katkı sağlayarak ülkemiz için değer yaratmak.”