Yeni Crafter Roadshow Ankara’lılarla buluşuyor

Volkswagen Ticari Araç, en önemli modellerinden biri olan Crafter’ın Mayıs ayında satışa sunduğu Okul ve Servis versiyonlarını Ankara’daki müşterileriyle buluşturuyor.

10-11 Eylül tarihleri arasında Doğuş Oto Etimesgut’ta gerçekleştirilecek etkinlikte, Volkswagen Ticari Araç satış, pazarlama ve satış sonrası yetkililerinin yönetiminde Yeni Crafter’ın özellikleri birebir müşterilere aktarılacak ve test sürüşleri gerçekleştirilecek. Ayrıca katılımcılara teorik ve dinamik anlatımlarla ekonomik sürüş teknikleri eğitimi de verilecek.

Ankara’nın yanı sıra, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde belirlenen Volkswagen Yetkili Satıcılarında gerçekleştirilecek etkinliklerde, özellikle servis, okul ve turizm taşımacılığı sektörlerinin şirket sahipleri ve kullanıcılarına yönelik tanıtım faaliyetleri yapılacak.

Roadshow etkinliğinde, ekstra uzun şasi yüksek tavanlı olarak satılan 16+1 ve 19+1 konfigürasyonlu Okul ve Servis modellerinin yanı sıra, tek teker ekstra uzun şasi versiyonları da tanıtılacak.

İLERİ TEKNOLOJİ SÜRÜCÜ DESTEK SİSTEMLERİ

Yeni Crafter, segmentinin üstünde ileri teknoloji ve güvenlik donanımları sunuyor. En son teknolojiye sahip aktif ve pasif güvenlik sistemleri kaza riskinin azaltılmasına yardımcı oluyor. Standart olarak sunulan İkincil Çarpışma Önleme Asistanı, kazadan hemen sonra bilinç dışı yapılabilecek hareketlerin önüne geçerek, aracı durduruyor ve ikinci çarpışmanın olma ihtimalini ortadan kaldırıyor. Rüzgar Savrulma Asistanı, özellikle viyadüklerde, fırtınalı havalarda ve yüksek süratlerde, Yeni Crafter’ın yola daha sıkı tutunmasını sağlıyor. Yorgunluk Tespit Sistemi ise, sürücünün aracı kullanımıyla ilgili parametrelerine bakarak yorgunluk durumunu tespit ediyor ve sürücüyü ikaz ediyor. Şerit Takip Asistanı, sürücünün bulunduğu şeritten farkında olmadan ayrıldığını tespit ettiğinde direksiyona müdahale ederek sürücüyü uyarıyor, olası kazaları engellemeye yardımcı oluyor. Uzun far asistanı, gece sürüşü sırasında karşıdan bir araç gelmesi durumunda uzun farları otomatik olarak kapatıp gerektiğinde tekrar devreye alarak kullanıcılara konforlu ve güvenli bir sürüş imkanı sunuyor. Hız sabitleyici ise, uzun yolda sürücünün konforunu artırmanın yanı sıra uygun hız aralığında ekonomik bir sürüş imkânı sağlıyor.

2 FARKLI DONANIM...

Yeni Crafter Okul ve Servis, Comfortline ve Highline donanım seviyelerinde satın alınabiliyor. Birçok güvenlik ve konfor özelliğinin standart olarak sunulduğu Comfortline donanım seviyesi dışında, müşteri istek ve beklentileri doğrultusunda oluşturulmuş Highline donanım seviyesinde ise Composition Media radyo, Led Farlar ve Led Gündüz Sürüş Farları ile ErgoComfort Körüklü Sürücü Koltuğu standart olarak sunuluyor.

SÜRÜCÜ KONFORU DA ÖN PLANDA

Yeni Crafter’ın öne çıkan konfor öğelerinin başında sürücü koltuğu geliyor. Crafter’ın sürücü koltukları müşteri istek ve beklentileri doğrultusunda iki farklı model olarak sunuluyor. Yeni Crafter’ın Highline modelinde kendi segmentinde ilk kez sunulan AGR Sertifikalı, 14 farklı yöne ayarlanabilen, sırt, bel, baldır desteği gibi birçok konforlu kullanım özelliği sunan, sürücü ağırlığına göre ayarlanabilir süspansiyonlu “Ergo Comfort” adında sürücü koltuğu bulunuyor.

SINIFININ EN GÜÇLÜ MOTORU

Sınıfının en güçlü motoruna sahip Yeni Crafter, 2.0 litre hacimli turbo dizel motorla satışa sunuluyor. Türkiye pazarında kendi segmentinde ilk olan 2.0 litre hacimli turbo dizel motor 177 PS güç üretirken 410 Nm tork sağlıyor. Volkswagen Ticari Araç tarafından Yeni Crafter için ticari hayatın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak özel olarak tasarlanmış, dayanıklı ve uzun ömürlü motor, yüksek performansı, düşük yakıt tüketimi ve yüksek çekiş gücü ile öne çıkıyor.

KOLAY MANEVRA KABİLİYETİ

Yeni Crafter’da standart olarak sunulan servotronik direksiyon, şehir içinde kolay manevra yaparak rahat kullanım ve park etmede kolaylık sağlıyor. Direksiyon düşük hızlarda yumuşayarak kolay bir sürüş sağlarken, yüksek hızlarda da sertleşerek kullanıcının ani hareket yapmasını engelleyip sürüş güvenliğini artırıyor.

Sınıfında yalnızca Yeni Crafter tarafından sunulan 8 ileri otomatik vites seçeneği, yakıt tüketimini azaltan, hızlı ivmelenme sağlayan, yumuşak ve sarsıntısız vites geçişi sunuyor. Kullanım kolaylığı ve sağlamlığı ile öne çıkan bu şanzıman Yeni Crafter modellerini şehir içi yolculuklar için çok uygun bir araç haline dönüştürüyor.

Yeni Crafter, geliştirilen teknolojileriyle daha düşük kullanım maliyetleri sunuyor. Yüksek 2.el değeri, düşük yakıt tüketimi ve düşük bakım maliyetleri ile bu segmentin kullanıcıları için ekonomik bir ticari araç olma özelliğini taşıyor.

YENİ OKUL MEVZUATINA UYGUN

Yeni Crafter, okul servisleri mevzuatında yapılan yeni düzenlemelerle belirtilen tüm güvenlik özelliklerine sahip; yolcu koltuklarına entegre sensörler, araç dışındaki kör noktaları gösteren üç kamera, sınıfında tek olan otomatik yükseklik ayarlı, üç noktadan gergili emniyet kemeri bunların arasında öne çıkan özellikler.