Yeni Nesil Bridgestone Lastikler Adana İş Dünyasına tanıtıldı

İspirler Otomotiv’in düzenlediği lansman etkinliğinde, Bridgestone’un dünya çapında gerçekleştirdiği araştırmalara dayanarak sürücü ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği üstün özelliklere sahip konfor sınıfı lastiği Turanza T005 ile dört mevsim lastiği Weather Control A005 vitrine çıktı.

Yeni nesil lastikler görücüye çıktı

Türkiye lastik sektörünün lideri Brisa’nın Adana ve Osmaniye’de bayiliği yürüten İspirler Otomotiv, şirketin güçlü markalarından Bridgestone’un yeni nesil lastikleri Turanza T005 ve Weather Control A005’i Adana’nın iş dünyasına tanıttı. İspirler Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Fatih İspir, “Hayatı kolaylaştıran, güvenli ve konforlu ulaşım sağlayan yeni nesil lastikleri tüketicilerle buluşturmaktan mutluyuz” dedi.

Adana protokolü Bridgestone lansmanında buluştu

İspirler Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Fatih İspir ve eşi Seçil İspir’in ev sahipliğinde, Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel katılımıyla ATOSEV Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen lansman toplantısına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, Adana Ticaret Odası Meclis Başkanı İsmail Acı, Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Ahmet Demirel, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Adana Şube Başkanı Burhan Kavak, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği Adana Şube Başkanı Yakup Kutluca, Bridgestone Pazarlama Müdürü Erdem Çetin, Brisa Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Evren Bayraklılar ile Adana’nın ekonomisine ve gelişimine yön veren çok sayıda seçkin davetli katıldı.

İspirler, Brisa’nın gücünü gururla temsil ediyor

Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel, görkemli etkinlikte yaptığı konuşmada Brisa’nın, Bridgestone, Lassa ve Dayton markaları ile Türkiye lastik pazarı lideri olduğunu belirterek şunlar söyledi: “ 44 yıldır İzmit Fabrikamızda ve Aksaray’daki genç akıllı fabrikamızda, yıllık 11 milyon adet lastik üretimi gerçekleştiriyor ve 75’i aşkın ülkeye ihracat yapıyoruz. Yerli üretim gücümüzle uluslararası rekabet gücümüzü artırarak, üretim, istihdam ve ihracat alanında yapmakta olduğu hamlelerle de ülke ekonomimize değer katıyoruz. Bugün Türkiye lastik pazarında satılan her 3 lastikten biri Brisa markalarına ait. Bu liderlikte kaliteli üretimin yanında güçlü satış ekibimiz ve bayi teşkilatımızın gayreti büyük rol oynuyor“ dedi.

Adana ve Osmaniye’de Brisa’nın gücünü gururla temsil eden İspirler Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Fatih İspir ve ekibine de teşekkür eden Güzel, “Sektörde bir devrim yaratacak Bridgestone Weather Control A005 ve Bridgestone Turanza T005’in üstün etiket ve performans özellikleri ile Adanalı araç sürücülerinin güvenle ve konforla seyahat etmelerini sağlayacak olmaktan memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.



30 yıldır Adanamıza değer katmanın gayreti içindeyiz

İspirler Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Fatih İspir ise Brisa’nın, Bridgestone, Lassa ve Dayton markalı lastiklerini tüketiciye ulaştırırken, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tuttuklarını belirtti. Fatih İspir, “Adana’nın bereketli topraklarında doğan Sabancı Holding’in lastik sektöründeki lider şirketi Brisa’nın flamasını 30 yıldır dalgalandırmaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz. Adanamıza değer katmanın gayreti içindeyiz. Bölge insanımızın hayatını kolaylaştıran, güvenli ve konforlu ulaşım sağlayan yeni nesil lastik çeşitlerini tüketicilerle buluşturmaktan mutluyuz. Davetimize icabet eden kentimizin değerli yöneticilerine ve iş insanlarına şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Sürücülerin ihtiyaçlarına göre tasarlanan Bridgestone lastikler

Bridgestone Pazarlama Müdürü Erdem Çetin ise yeni konfor sınıfı lastiği Turanza T005 ile dört mevsim lastiği Weather Control A005’in üstün özellikleri ve performans testleri hakkında davetlileri bilgilendirdi. Çetin, “Özellikle yağmurlu günlerde güvenli ulaşım için tasarlanan Turanza T005, şehirlerarası virajlardan, şehir içinde ani fren gerektiren durumlara kadar tüm zorlu koşullarda, maksimum performans ve kontrol sağlıyor. Yepyeni dört mevsim lastiği Weather Control A005 ise yıl boyunca aynı lastiklerle kontrolü elinde tutmak isteyen premium lastik kullanıcıların ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak üzere geliştirildi. Islak zemin yol tutuşunda sınıfının en iyisi olan Weather Control A005, etkili kar performansı ve uzun ömürlü olmasıyla öne çıkan özellikler taşıyor” dedi.