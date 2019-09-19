Yılmaz Ertürk, Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü oldu

Bireysel emeklilik ve hayat sigortası fon büyüklüğü toplamında sektör lideri olan Anadolu Hayat Emeklilik’in Genel Müdürlük görevine Yılmaz Ertürk getirildi.

1964 yılında İstanbul’da doğan Yılmaz Ertürk, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programını tamamladı.

1987 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş İktisadi Araştırmalar Bölümünde Stajyer İktisat Uzman Yardımcısı olarak bankacılık kariyerine başlayan Ertürk, 1990 yılında Türkiye İş Bankası Hazine Bölümünde Uzman Yardımcısı olarak görevlendirildi. Aynı bölümde 1996 yılında Müdür Yardımcısı, 1998 yılında Birim Müdürü oldu. 2003 yılında İktisadi Araştırmalar Bölüm Müdürü, 2006’da Uluslararası Finansal Kuruluşlar Bölüm Müdürü, 2011’de ise Kozyatağı Kurumsal Şube Müdürü olarak atandı.

Ertürk, 2013- 2017 yılları arasında Uluslararası Finansal Kuruluşlar ve İktisadi Araştırmalar Bölümlerinden, 2017 yılından itibaren ise Sermaye Piyasaları ve Özel Bankacılık Bölümlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.

Yılmaz Ertürk Eylül ayı itibariyle Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü olarak görev yapmaya başladı.