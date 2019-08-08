Yünsa, ciro bazında  6 ayda %32 büyüdü

Yünsa’nın 2019’un ilk yarısında cirosu bir önceki yılın aynı dönemine göre %32 arttı.

Avrupa’nın tek çatı altındaki en büyük entegre üst-segment yünlü kumaş üreticisi Yünsa, 1 Ocak-30 Haziran 2019 dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı.

Yünsa’nın 2019 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını değerlendiren Genel Müdür Nuri Refik Düzgören, şirketin 45 yıldan bu yana istikrarlı büyümesini sürdürdüklerini vurguladı. Geçtiğimiz yıl, ihracat odaklı hareket ederek cironun %69’unu ihracat yoluyla gerçekleştirdiklerini altını çizen Düzgören, şunları söyledi:

İHRACAT ETKEN OLDU

“Yılın ilk yarısında ciromuzu bir önceki yılın aynı dönemine göre %32 artırırken, ciromuzun %69’u ise ihracat kanalıyla gerçekleşti. 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz ve Türkiye’de sektörümüzde yapılan ihracatın %70’ini tek başımıza gerçekleştiriyoruz. Üretim kapasitemiz ile dünyanın beş büyük üst segment yünlü kumaş ihracatçısından biriyiz. Dünya toplam kumaş pazarının yaklaşık %5’ini karşılıyoruz. Hem ihracattaki hem de Türkiye’deki sürdürülebilir başarımız ile ülkemizin ekonomik büyümesine, milli ekonomiye ve endüstriyel birikimine önemli bir katkı sağlıyoruz.

TEKSTİL ZOR SEKTÖR

Tekstil sektörü iç ve dış operasyonların değişkenlik göstermesi, üretim süreci ve hammadde tedariki bakımından hem Türkiye’de hem dünyada diğer sektörlere kıyasla zor bir sektör. Yünsa olarak bu sektörde üst segment ürünler üretiyoruz. Finansal ve operasyonel süreçlerimizi doğru bir stratejiyle yönetiyoruz.

Bugün sadece Türkiye’de değil dünyada da kadın ve erkek giyiminde modaya yön veren önemli bir üretici konumundayız. Global çapta markaların bulunduğu 400’den fazla müşteriye ürünlerimizi sunuyor, Yünsa kumaşları ile dünya vitrinlerinde yer alıyoruz.

2019 ANA HEDEF…

2019’daki ana stratejimiz ihracat yaptığımız müşterilerimizin değişen pazar ihtiyaçlarına sektörde en hızlı cevap veren üreticilerden biri olmak. Pazarın gelecekte daha çok genç ve dinamik kullanıcılar tarafından şekilleneceği öngörüsüyle, koleksiyonlarımızın oluşum aşamasından müşterilerimize ulaşmasına kadar tüm süreçlerin dijitalleşmesi için çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz.

Dünyadaki rekabetçi gücümüzü artırmak, tekstil ihracatındaki lider konumumuzu pekiştirmek, ihracattaki payımızı artırmak için katma değeri yüksek, hızlı ve inovatif ürünler geliştirmeye odaklanıyoruz.”