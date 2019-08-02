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Zorlu Enerji’den Anadolu’da Güneş Enerjisi Seferberliği

Zorlu Enerji, çözüm ortaklarının katkısıyla Anadolu’daki şehirlerde sanayiciye güneş enerjisi ve avantajlarını anlattı. Farklı kentlerde bilgilendirme seminerlerine devam edilecek.

Şirketlerden 02.08.2019, 15:32 Ramazan Durmuş
Zorlu Enerji’den Anadolu’da Güneş Enerjisi Seferberliği

Zorlu Enerji, yurt içinde ve yurt dışında güneşten elektrik enerjisi sağlamak ve güneş enerjisi üretiminde kullanılan ekipmanı üretmek amacıyla Anadolu’daki sanayicilere, çevresel ve ekonomik olarak avantajlar sunan güneş enerjisini anlatmak için bir dizi seminer düzenledi.

İlk olarak Eskişehir ve Bursa’da gerçekleştirilen seminerlere, yaklaşık 400 sanayici katıldı. Katılımcılara, sanayicilerin güneş enerjisi ekosistemi için ihtiyaç duyabileceği tüm çözüm ortaklarıyla bir arada ulaşan Zorlu Enerji’ye; finansal çözümler için Deniz Leasing yanı sıra; tüm idari prosedür için ilgili elektrik dağıtım şirketi ile yerel ve uluslararası çözüm ortakları destek verdi.

ÖZEL TOPLANTI TALEPLERİ GELİYOR

Zorlu Enerji tarafından düzenlenen seminerlere katılan sanayiciler, en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneşin, ürün ya da hizmet üretim maliyetlerinde yaratacağı avantajlar konusunda bilgilendirildi. Özellikle sunulan finansal imkanlar, hangi koşullarda yatırım yapılabileceğinin anlatılması ve aylık mahsuplaşma sistemi bilgilendirmesi sonrasında; Eskişehir ve Bursa’da faaliyet gösteren pek çok firma, güneş enerjisi yatırımına yönelik detaylı bilgi için Zorlu Enerji’den özel görüşme talep etti.

FARKLI İLLER SIRADA

Zorlu Enerji, önümüzdeki dönemde 8 şehirde daha seminerlere devam edecek. Bu illerin Adana, Ankara, Antalya, Aydın, İzmir, Kayseri, Kocaeli ve Tekirdağ olması planlanıyor. Güneş enerjisinin avantajlarının anlatılacağı seminerler sonrası, sisteme geçiş için çok sayıda talep gelmesi bekleniyor.

#Zorlu Enerji #güneş enerjisi #şirketlerden
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