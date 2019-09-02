Zyxel’den Dijital dönüşüm projelerine hız katacak yenilik

Kanal yapısı yatırımlarını hızlandıran Zyxel, iş ortağı portalını yeniledi. Dikey büyüme stratejisine odaklanan firma, ZAP (Zyxel Ally Partner) Portalı ile dijital dönüşüm projelerinde kaldıraç etkisi yaratmayı hedefliyor. Ağ teknolojileri alanında lider şirketlerden biri olan Zyxel, dünya genelinde kanal yapısı yatırımlarını artırma kararı aldı. Tüm ülke ofislerinin katılımıyla özel bir proje grubu oluşturan Zyxel, iş ortaklarına yeni fırsatlar yaratmayı ve Zypartner’ların işlerini dikey sektörlerde daha da genişletmeyi hedefliyor. Zyxel olarak iş ortaklarının başarılı olmasının ana hedefleri arasında yer aldığını belirten Zyxel Kurumsal Kanal Satış Müdürü Ömer Faruk Erünsal “Zypartner’larımız ile olabildiğince yakın olmaya ve onlara her şartta destek olmaya özen gösteriyoruz ”dedi.

Erünsal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dijital dönüşüm çağında Zypartner’larımız ile ortak yeteneklerimizi optimize etmek, pazardaki değişimi kucaklamak ve yeni fırsatları beraber yaratmak için; uzun vadeli, güvene dayalı bir ilişki geliştirmeye kararlıyız. Amacımız; Zyxel Kurumsal Strateji Danışmanlarımızın desteği ile Zypartner’larımızın uzmanlarını ve iş yeteneklerini artırmak. Sektöre her daim yenilikler sunmak ve pazarı daha da dinamik hale getirmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Rekabetçi iş piyasasında sürekli büyümeyi sağlamak için iş ortaklarımız ile güçlü işbirliği içinde olmalıyız.

7/24 ERİŞİM İMKANI

Zyxel’in dünya genelindeki tüm iş ortakları, yenilenen ZAP* Zyxel Ally Portalı ile ağ uzmanlığı alanındaki yeteneklerini daha da artırabilecek.

Ülke bazında lokal dil desteği sunan, dinamik ve kullanıcı dostu yapısıyla öne çıkan Zyxel partner portalında; ürün bilgisinden, sertifika programlarına ve etkili satış tekniklerine kadar birçok konu, farklı başlıklar altında iş ortaklarının kullanımına hazır hale getirildi. Teknoloji dünyasının dinamik yapısı yaşam boyu öğrenmeyi gerekli kılıyor. Bu vizyona hizmet eden ZAP,Zyxel iş ortakları saha personelinin en güncel ürün ve çözümler hakkında bilgi sahibi olmasına olanak tanıyor.

ZAP (Zyxel Partner Portal) Zyxel Partner Programının en önemli unsurlarından biri. Bu özel web sitesi aracılığıyla iş ortakları; teknik destek ve eğitimin yanı sıra kampanyalar,promosyonlar ve teşvik programları hakkında ihtiyaç duydukları tüm güncel bilgilere 7/ 24erişebiliyor. Ülke bazında lokal ve bölgesel satış yöneticileri tarafından yönetilen portal sayesinde iş ortaklarına, eğitim materyali, satış ve pazarlama materyalleri webinar, demo ekipmanı temini ve lokal proje teklif geliştirme gibi pek çok alanda özeldestek sunulacak.Zyxel Ally Partner Portalı, zaman ve iş gücünden tasarruf gibi imkânlarla Zyxel iş ortalarının kendi ana işlerine odaklanmalarına da olanak tanıyor olacak.

Zyxel Türkiye’nin geçtiğimiz yıl “Zyxel Akademi” adındaki online eğitim portalı ile pilot projeye başladığını hatırlatan Ömer Faruk Erünsal, daha sonra şunları söyledi:

“Geçen yıl Zyxel Türkiye Ofisi olarak oldukça başarılı bir projeye imza attık. Zyxel Akademi Portal sayesinde Zypartner’larımız adına sahada çalışan ağ uzmanları Anadolu’nun dijitalleşme sürecine ciddi anlamda katkı sağladı. Bu yıl benzer bir proje global ölçekte yürütülüyor. ZAP’ın yeni yüzünün kurgulanması aşamasında Avrupa genelinde oldukça büyük bir anket gerçekleştirdik ve geri bildirimleri titizlikle değerlendirdik.Zyxel, iş ortaklarına tam olarak ihtiyaç duydukları yetkinlikleri kazandırmak için tasarlanan yepyeni İŞ Ortağı Portalı bu şekilde hayata geçti. Zyxel olarak her iş ortağımızın elbette farklı ihtiyaçları olduğunu biliyoruz.Ülke bazında yeni teknolojiler ve iş uygulamaları devreye alındıkça, ürünler ve fırsatlar ortaya çıktıkça, ihtiyaçlar da paralel olarak her zaman değişiyor. Partner Portal'ı bu nedenle oldukça güncel tutmayı hedefliyoruz. Zyxel olarak bireylerin ve kurumların hayatını kolaylaştıran teknolojiler sunmaya devem edeceğiz. ZAP’ın hayatımıza kattığı yeni heyecan ve Zypartnerlarımız’ın desteği ile dijital dönüşümün liderleri arasına yerimizi almaya hazırız.”