Zyxel’den Hibrit Switch’lerde kampanya

Ağ teknolojileri alanında lider firmalardan biri olan Zyxel, NebulaFlex çözüm ailesinin en yeni üyesi olan hibrit switch’lere yönelik yeni bir kampanya başlattı. Zyxel, daha çok işletmenin dijital dönüşüm ile fark yaratması ve rekabet avantajı elde etmesi adına distribütörlerine eşsiz bir teklif sunuyor. Zyxel iş ortakları ve bayilerinin faydalanabileceği bu yeni kampanya kapsamında; Eylül ayı sonuna kadar satın alınan her switch’in yanında ücretsiz olarak bir de acces point hediye ediliyor.

Zyxel’in iş ortakları kampanyaya dahil olan GS1920-24HPv2 veya GS1920-48HPv2 switch siparişinde bulunduklarında, NWA1123-ACV2 model erişim noktasına ücretsiz olarak sahip olma şansını elde ediyor. Zyxel XGS1930-28HP veya XGS1930-52HP model switch sipariş eden

bayiler ve Zypartner’lar ise bir adet NWA1123-ACPRO model erişim noktasının sahibi oluyor.

Zyxel'in Nebula Ürün Aile’sinin kablolu, kablosuz ve güvenlik cihazların kontrolünü oldukça basitleştirdiği ve pazarda çok başarılı olduğunu belirten Zyxel Kurumsal Kanal Satış Müdürü Ömer Faruk Erünsal, iş ortaklarından gelen talepler doğrultusunda pazarı hareketlendirmek adına böyle bir kampanya organize ettiklerini söyledi.

Dijital Dönüşümün = Verimlilik ve Müşteri Memnuniyeti

“İşletmelerin temel amaçları, müşteriler için değer yaratmak ve rekabet avantajı elde etmektir” diye konuşan Erünsal: “Zyxel olarak en yeni teknolojileri pazara sunmaktan ve kurumların gerçek potansiyellerini ortaya çıkartmalarına imkan tanımaktan büyük mutluluk duyururuz. Dijital dönüşüm günümüzde artık lüks değil, bir gereklilik. Bu “dijital dönüşüm kampanyamız” ile daha çok işletmenin dijitalleşme sürecine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Esnek yönetim modeli ile kurumları dijital geleceğe hazırlamak önceliklerimiz arasında yer alıyor ”dedi.

Zyxel’in Nebula Ürün Ailesi’nde yer alan GS1920v2 ve XGS1930 model hibrit switch’leri her ölçekten işletmeye güçlü bir iletişim ağ altyapısı vaat ediyor. Her iki ürün de yüksek performans, PoE işlevselliği ve ücretsiz Nebula Merkezi Yönetim desteği özelikleri ile öne çıkıyor. Günümüzde herhangi bir kurum bünyesinde görev alan bilgi teknolojisi uzmanları; işletme genelinde güçlü bir network altyapısı için, kolay yönetilebilen yüksek performans sağlayan ürünleri talep ediyorlar. Zyxel, XGS1930 ve GS1920v2 serisi switch’leri tüm bu beklentileri karşılıyor.

Gigabit'iniz İçin Maksimum Esneklik

Birden fazla senaryoda benzersiz bağlantı noktası kombinasyonları ile bilgi işlem ağlarının kolayla genişletilmesine olanak tanıyan yeni nesil switch’ler akıllı fan modu ile iş yerinde sessiz çalışmayı da garanti altına alıyor.

Hibrit switch'ler; işletmelere ağ altyapılarını yönetim için ihtiyaçlarına göre alternatif seçim yapma imkanı tanıyor. Böylece kurumlar dilerlerse NebulaFlex klasik yönetim modülünü ya da ücretsiz Nebula Merkezi Yönetim modülünü tercih edebiliyorlar.

iOS ve Android cihazlara yüklenen mobil uygulama ile uzaktan kolay bir şekilde yönetilebilen Nebula Ürün Ailesi; kablosuz access point, switch ve güvenlik çözümlerini kapsayan uçtan uca geniş ürün seçeneği sunuyor. Böylece BT yöneticileri, mekan bağımsız 7/24 bilgi işlem ağlarını kontrol edip iş sürekliliğine katkıda bulunuyorlar.