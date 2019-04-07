Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde Terör Temizliği
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonu kapsamında; Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde silah ve mühimmatları ile birlikte 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde Terör Temizliği
- İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonu kapsamında; Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde silah ve mühimmatları ile birlikte 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
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