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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde öğrenim gören liseli kız öğrenciler Kahramankazan’ı ziyaret etti

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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde öğrenim gören liseli kız öğrenciler Kahramankazan’ı ziyaret etti
Beytüşşebaplı kız öğrencilerden Kahramankazan’a ziyaret.

Makamında ağırladığı misafirlerine ilçe hakkında bilgi veren Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, “Bu anlamlı ziyaret Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti’nin bir ve bütün olarak yoluna devam edeceğinin en güzel kanıtı” dedi.

Beytüşşebap Kaymakamlığı’nca başlatılan “Batı’yı görmeyen kalmayacak” projesi kapsamında, bu ilçede öğrenim gören liseli kız öğrencilerden oluşan heyet Kahramankazan’a anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Beytüşşebaplı kız öğrenciler ilk olarak Kahramankazan Belediyesi’ni ziyaret etti. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, makamında misafir ettiği kız öğrencilere ilçe hakkında bilgi verdi. Ertürk ayrıca, FETÖ darbe girişiminin engellenmesinin sembolü haline gelen Kahramankazan’da, ilçe halkının 15 Temmuz gecesi verdiği destansı mücadele hakkında da bilgi verdi. Ertürk, misafirlerine eti ve kavunu ile meşhur olan Kahramankazan’a özgü hediyeler de takdim etti. 

En güzel kanıt

Başkan Ertürk, Türkiye'nin içinden geçtiği bu zorlu süreçte milli birlik ve beraberliğe en üst seviyede ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, Beytüşşebaplı öğrencilerin ziyaretlerinin son derece anlamlı olduğunu söyledi. Ertürk, “Bu anlamlı ziyaret Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti’nin bir ve bütün olarak yoluna devam edeceğinin en güzel kanıtı. Kız öğrencilerimiz vesilesiyle Beytüşşebap ile Kahramankazan arasında gönül köprüleri de kurulmuş oldu. Öğrencilerimizi ve değerli öğretmenlerimizi Kahramankazan'da ağırlamaktan da mutlu olduk” diye konuştu. 

Kahramankazan’ın önemi ayrı

Beytüşşebaplı kız öğrenciler de, kendilerini son derece misapirver şekilde karşılayan Kahramankazan halkına teşekkürlerini ileterek, “Kahramankazan’ı ziyaret etmek bizim için ayrı bir önem taşıyor. Kahramankazanlıların 15 Temmuz gecesi verdikleri bu mücadeleyi yerinde görmek bizleri ayrıca mutlu etti” diye konuştu. Beytüşşebaplı kız öğrenciler program kapsamında Anıtkabir başta olmak üzere Ankara'daki tarihi ve kültürel mekanlar ile görülmeye değer yerleri gezecek.

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