Sivas'ta Kangal köpekleri, sahipleriyle jürinin karşısına çıktı

Etkinlik 12.10.2019, 17:48
Sivas'ta Kangal köpekleri, sahipleriyle jürinin karşısına çıktı
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Sivas'ta Kangal köpekleri yarıştı Sivas'ta Kangal köpekleri, sahipleriyle jürinin karşısına çıktı

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