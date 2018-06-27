Dr. Buğra Buyrukçu

Sivrisinekler sadece can yakmıyor, virüsler yoluyla ciddi hastalıklara da neden oluyor. Boyundan büyük zararı olan sivrisinekler yoğun olarak ortaya çıkarken, kimyasal olmayan korunma yöntemlerini sizlerle paylaşacağım.

Havaların iyice ısınmasıyla birlikte artan sivrisinek ve karasineklere karşı kişisel tedbir büyük önem taşıyor. Ülkemizde bugün Zika Virüsü taşıyanlar dahil çok tehlikeli hastalıklara yol açacak sivrisineklerin varlığına dikkat çekmek isterim. “Sinek ısırığı nedir ki, gelir geçer” diye düşünmemek gerek.

Zika Virüsü’nün Tedavisi Yok

Bazen o ısırık tehlikeli bir virüsün bulaşmasına veya hastalığa zemin hazırlayabilir. Son yıllarda ülkemizde de görülmeye başlayan Zika Virüsü tedavisi olmayan bir hastalık. Sivrisinek ısırığından sonra bulaşıyor ve 5-7 gün içerisinde ateş, eklem ağrıları, döküntü, yaygın halsizlik ve kas ağrıları görülüyor. Altta yatan bir bağışıklık sistemi problemi yok ise çok hafif bir şekilde atlatılıyor. Ancak en büyük sorun eğer hamilelere bulaşır ise, doğan çocuklarda mikrosefali (baş küçüklüğü) yapıyor…

Tek Korunma Yolu Isırılmamamak

Özellikle sivrisineklerin yaygın olduğu mevsimlerde hamileler için çok ciddi risk teşkil eden bu virüs için tek korunma yolu “ısırılmamak”. Alınacak kişisel tedbirlerle sivrisinek ısırığının önüne geçebiliriz. Kişisel tedbirden kasıt kimyasal koruyucular değil. Aromaterapik olarak hazırlanacak çok basit bir koku ile sivrisineklerin tene gelmesine engel olunabilir. Üstelik bu kokunun cilde hiçbir zararı olmayacaktır.

İşte Sivrisinek Kovucu Tarifi

Sivrisinek kovucu aramoterapik esans tarifi ise şöyle:

100 mililitre lavanta suyuna, 20 mililitre lavanta yağı, 20 mililitre citronella yağı ve 30 mililitre palmarosa yağı katılarak solüsyon hazırlanacak. Bu solüsyon günde 6-8 kez açık cilt üzerine sıkılacak. Yine yastık ya da yatakların yanına solüsyon sıkılarak çocukları sineklerden korumak mümkün.