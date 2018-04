SİYASET ARASI FUTBOL

Ergün Aydoğan

Maçtan sonra tribünlerde ki 50 bin kişinin en coşkulu hali ile İzmir Marşı ve Mustafa Kemalin Askerleriyiz diye bağırması; boşuna değil…

Her şeyi bilen, her şeye yön veren, her şeyin karar vericisi ve ülkenin TEK yöneticisi Erdoğan, ligin en önemli hayati, Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi; ailenin damadı Göksel Gümüşdağ’ın başkanlığını yaptığı ligin ‘korunaklı ve ayrıcalıklı’ takımı; Medipol-Başakşehir takımı lehine açıklamalar yapınca, maça olan ilgi olağanın üzerine çıktı. Ligin diğer bütün takım ve taraftarları Galatasaray’ın kazanmasını istedi. Galatasaray bu desteği boşa çıkarmadı üstün bir futbol ve net bir skorla; 2-0 Başakşehir takımını yendi.

Öyle net goller atıldı ki hakem Halil Mutlu Meler’in yapacağı bir şey kalmadı.

Maç başladığı anda hakem bütün toleransını Başakşehirli futbolculara gösterip kartlarda olabildiğince cimri davranırken, Galatasaraylı futbolculara faul ve kartlarda cömertliğini esirgemedi. Daha ağır pozisyonlarda korunaklı takıma hoşgörülü davranırken, ev sahibi Galatasaray kolay sarı kartla cezalandırıldı.

Medipol-Başakşehir takımı korunaklı olduğu için şu ana kadar Başakşehir takımının hakem yüzünden puan kaybetmediği, hakem kararlarının hep lehine olduğu bir lig yaşanıyor. Tabi futbolcularda bu bilinçle sahadaki hakem otoritesini yok sayıyor, hakem kararlarına istediği gibi itiraz edebiliyor, hakemlere hakaret, el kol hareketleri, sözlü ve fiili müdahale hak haline gelebiliyor. Bazı maçlarda hakemler özellikle Emre Belezoğlu’nu sakinleştirme çabasına giriyor. Bu maçta da iki eski Galatasaraylı Emre ve Arda dokunulmazlıklarının ve ayrıcalıklarının bilinciyle maçın önüne geçtiler.

Bir ortasaha mücadelesinde Adebayor’a yapılan harekete hakem neden faul vermedi diye uzun süre hakeme itiraz, hakemin üzerine yürüme, hakemi baskı altına alma çabasında başka bir futbolcunun kolaylıkla göreceği kırmızı kart, sarı kart olarak Emre’ye gösterildi. Sarı kartı gören, maç içinde küfür normal diyen Emre Belözoğlu, yan tarafa tribünlere dönerek bütün kameralara karşı eliyle ve kafasını sallayarak (maç başından beri kafa sürekli sallanıyordu); bunu not olarak yazdım, ona göre işaretini yaptı. Kimden, nasıl bir hesap soracaksa! Ama adam haklı, ne yaparsa yapsın hoşgörüyle karşılanıyor, korunuyor, cezadan muaf.

Bir başka korunaklı, yazılı ve görsel medyada lobisi olan, kendisi gibi futbolcunun ülkeye 100 yılda bir geleceğini iddia edecek kadar… gazeteci dövecek, gazeteciye sen böyle soru soramazsın diyecek, istediği zaman milli takımı terk edecek, kendisinde herkese racon kesme hakkı gören korunaklı, ayrıcalıklı eski Galatasaraylı bir futbolcu daha var; Arda Turan!

O da sahada gösteremediği hünerlerini hakeme ve çevreye karşı gösterdi. Uzun süren itirazları sahada karşılıksız kalınca, itirazlarını devre arasında sürdürmüş. Hakem sarı kart verince bu defa hakeme hakaretler; adam olacaksın, ben konuşurken yüzüme bakacaksın sözlü saldırılarına devam etmiş. Tabi bu ağa, büyük adam! Hakem kim ki? Hakemin haddine mi, Arda konuşurken hakem bile olsa onun önünde saygıyla eğilmemesi.

Bu futbolcular gelecek genç kuşaklara örnek olacaksa vay gençlerin haline!

Birazcık da futbol! Maça Galatasaray her zaman olduğu gibi hızlı başladı, önde baskı kurarak rakibin çıkmasını önledi ve erken gol planları birinci yarı tutmadı. Başakşehiri oynatmadı. Gol ikinci yarıda 60’ncı dakikada sağdan Brezilyalı Mariano’dan geldi. Bir pozisyon öncesi sol ayağı yok dediğimiz, sağ ayaklı Mariano sol ayağıyla yılın golünü kaleci Volkan Babacanın uzanamayacağı sağ köşeye attı. Hani örümcek ağlarını aldı denir ya, tam öyle oldu. Uzatmalarda kornerden gelen topu Adebayor kendi kalesine atınca maç iki sıfır Galatasaray’ın galibiyeti ile sonuçlandı. Galatasaray liderliği tekrar geri aldı.

Son beş haftaya dört takımda şampiyonluk iddiası ile girdi. Birinci Galatasaray ile dördüncü Fenerbahçe arasında üç puan var. Dört takımında şampiyonluk iddiası devam ediyor. Son yılların en çekişmeli, en heyecanlı ligi yaşanıyor. Bundan sonra korunaklı takımlar korunmasın, hakem kararları sonucu belirlemesin, futbola; siyaset müdahale etmesin! Bakalım lig sonunda ‘korunaklı ve ayrıcalıklı’ takım mı yoksa herhangi bir şaibe olmadan hak eden takım mı; şampiyon olacak. Bizim gönlümüz hakkıyla bütün maçlarını kazanarak Galatasaray’ın şampiyon olmasından yana…