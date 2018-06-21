Siyaset belli ilkelerle, prensiplerle, belli değerlerle yapılan, yapılması gereken bir vazifedir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Kahramanmaraş mitingine katıldı. Müftülük Meydanında düzenlenen mitingde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına vatandaşları selamlayarak başladı.

“KAHRAMANMARAŞ SAĞLAM DURUŞUYLA TERÖRE KARŞI KALKAN OLDU”

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bu meydanda Türk ile Kürt’ün kardeşliği, Alevi ile Sünni’nin dayanışması var. Bu meydanda Maraş var, millet var, bütün renkleriyle Türkiye var” sözleriyle meydandaki vatandaşların coşkusuna atıfta bulundu ve Kahramanmaraş’ın bütün kritik süreçlerde kendilerinin yanında olduğunu, beraber yürüdüğünü söyledi.

Son 16 yılda Kahramanmaraş’ın provokasyonlara gelmeyerek kardeşliğine sahip çıktığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kahramanmaraş sağlam duruşuyla teröre karşı kalkan oldu. Kapısına sığınan on binlerce mazluma sahip çıkarak, bir kez daha ismini tarihe altın harflerle ensar olarak yazdırdı. Tarımdan sanayiye, turizmden kültüre kadar her alanda gerçekleştirdiği hamlelerle tüm bölgenin parlayan yıldızı oldu.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ın azim, cesaret ve çalışkanlığıyla gurur duyduklarını, verdikleri teşviklerle, yaptıkları yatırımlarla Kahramanmaraş’ın gelişmesi için tüm imkânları seferber ettiklerini söyledi.

KAHRAMANMARAŞ’A YAPILAN YATIRIMLAR

Son 16 yılda Kahramanmaraş’a, 29 milyar yatırım yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Evlatlarımız en güzel şekilde eğitim alsın diye 5 bin 517 yeni derslik yaptık. İlk ve ortaokulda okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilerimize 137 milyon eğitim bursu verdik. İnşallah şimdi şehrimize ikinci devlet üniversitesini, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesini kazandırıyoruz. 2 bin 823 kapasiteli yükseköğrenim yurtları yaptık. Kahramanmaraş’a, Elbistan’a gençlik merkezleri, Andırın’a, Türkoğlu’na, Pazarcık’a spor salonları inşa ettik. Kahramanmaraş’a kamp eğitim merkezi, Afşin’e, Dulkadiroğlu’na gençlik merkezleri, Elbistan’a, Çağlayancerit’e spor salonları inşa ediyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, biri 400 yataklı Necip Fazıl Şehir Hastanesi olmak üzere, Kahramanmaraş’a 13’ü hastane, toplam 78 adet sağlık tesisi kazandırıldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Elbistan Devlet Hastanemize 300 yataklı blok yaparak hastanemizi büyüttük. Andırın Devlet Hastanesiyle birlikte 18 sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. Biri 300 yatak kapasiteli Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, diğeri 150 yataklı Afşin Devlet Hastanesi olmak üzere Kahramanmaraş’a yapacağımız 25 sağlık tesisi projemiz var.”

İhtiyaç sahibi vatandaşlara, şehit yakınlarına, gazilere engellilere, yaşlılara üç milyar lira kaynak aktarıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımlar hususunda sözlerine şöyle devam etti: “TOKİ kanalıyla Kahramanmaraş’ta 2 bin 646 konut projesini hayata geçirdik. Maraş’ın bölünmüş yol uzunluğunu 73 kilometreden 319 kilometreye çıkardık. Şimdi yeni bir adım atıyoruz, 4,5 milyar lira yatırım bedeli olan 12 adet yol projemizin yapımı devam ediyor. Kahramanmaraş-Göksun yolu büyük ölçüde tamamlandı. Yol üzerindeki dokuz adet tünel, üç adet köprü ve iki adet viyadük bitti. Güzergâhı 17 kilometre kısaltacak proje önümüzdeki yıl tamamlanıyor.”

“TÜRKİYE’Yİ HIZLI TRENLE TANIŞTIRDIK”

Konuşmasının devamında kendilerinden önce ülkenin demir yollarının paslanmaya terk edildiğini, on yıllarca demir yolu hatlarına bir çivi bile çakılmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz kara yollarında olduğu gibi demir yollarında da çok ciddi bir dönüşüm gerçekleştirdik. Toplam uzunluğu 257 kilometre olan üç adet demir yolu hattını sıfırdan yapmışçasına yeniledik. Türkiye’yi hızlı trenle tanıştırdık. Sıfır kilometreden aldığımız hızlı tren hattımızı bin 213 kilometreye çıkardık. İnşallah Kahramanmaraş’ı da hızlı trenle buluşturuyoruz. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattı Nur Dağından geçiyor. Nur Dağı ile Kahramanmaraş’ı birbirine bağlayarak şehrimizi hızlı tren hatlarıyla buluşturmuş olacağız. Kahramanmaraş-Nur Dağı hızlı tren hattının etüt çalışmaları devam ediyor. Böylece Kahramanmaraş-Gaziantep arası hızlı trenle 53 dakika, Adana arası bir buçuk saat, Mersin arası iki saat olacak” şeklinde konuştu.

“KAHRAMANMARAŞ’A 16 YILDA ÜÇ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURDUK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan inşa edilen sulama projeleriyle Kahramanmaraş’ta 146 bin dekardan fazla zirai araziyi sulamaya açıldığını ifade ederek şunları söyledi: “Son 16 yılda Kahramanmaraşlı çiftçilerimize toplamda 1,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Çiftçilerimize, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığı yapan Maraşlı çiftçilerimize yüzde 50 hibe veriyoruz. Kahramanmaraş’ta altı ovamızı sit alanı olarak koruma altına aldık. 2002’den bugüne toplam 96 bin Kahramanmaraşlı vatandaşımızı İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirdik. Verdiğimiz 736 milyon lira tutarındaki teşviklerle Kahramanmaraşlı 326 bin işverenimiz ve sigortalımıza destek sağladık. Kahramanmaraş’a son 16 yılda üç organize sanayi bölgesi kurduk.”

Konuşmasında “Önce yaptıklarımızı, sonra yapacaklarımızı anlatıyoruz. Önce milletimizin önüne 16 yıllık karnemizi koyuyoruz, sonra da yeni projelerimiz için destek istiyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetin gönül ve sevda işi olduğuna dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti: “Siyaset belli ilkelerle, prensiplerle, belli değerlerle yapılan, yapılması gereken bir vazifedir. Ahlakı, değeri, omurgası olmayan siyasetin ne ülkeye ne de millete bir faydası yoktur. Rüzgârgülü gibi esintiye bakarak yön değiştiren bir siyasi anlayışın varacağı yer ilkesizlik bataklığıdır. Tarih boyunca Türk siyasetinin seviyesini düşürenler, politikayı ikbal kapısı olarak gören haramzadeler olmuştur. Ülkemizde siyasete irtifa kaybettirenler, üç beş oy uğruna haysiyetlerini dahi pazara çıkaran muhterislerdir.”

“ÜLKEMİZDE SİYASETİN KALİTESİNİ ARTTIRDIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de milletin umut kapısı olan siyaset mekanizmasına en büyük darbeyi gerektiğinde yılanla çuvalla girebilecek kadar gözünü hırs ve nefret bürüyen kifayetsizlerin vurduğunu söyleyerek, “AK Parti olarak 16 yıl boyunca sadece ülkemizi büyütmedik. Aynı zamanda bu kokuşmuş anlayışla da mücadele ettik. Bir taraftan vatandaşlarımızın hayat standardını yükseltirken, aynı zamanda da ülkemizde siyasetin kalibresini, kalitesini arttırdık. Ancak Türkiye’de muhalefetin niteliğini bir türlü yükseltemedik. Onca çabamıza rağmen, onca gayretimize rağmen Türkiye’deki muhalefet açığını bir türlü kapatamadık. Maalesef ülkemizde her seçimde çıtayı, seviyeyi biraz daha aşağı çeken bir muhalefet anlayışı var” diye konuştu.

“DEVLET YÖNETMEK GEREKTİĞİNDE KEFENİ GİYİP MİLLETİNİN ÖNÜNE DÜŞECEK CESARET İSTER”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin seçim sürecinde asılsız bilgilerle kendi projelerini kötülemekten başka bir şey söylemediğini belirerek “Bolca yalan söyledi, bolca iftira attı, bolca haysiyet cellatlığı yaptı” ifadelerini kullandı. Şimdiye dek sorulan soruları cevaplamaya da cesaret edemediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Peki sen terörü, kapısından ayrılmadığın Edirne’deki provokatörü yargıdan kaçırarak mı çözeceksin? Sen, terör sorununu Suriye’nin kuzeyini tamamen bölücü örgüte bırakarak mı çözüme kavuşturacaksın? Sen, terörle Afrin kahramanlarına dil uzatarak mı mücadele edeceksin? Sen, terörü beraber miting yaptığın, oy pazarlığı yaptığın, bölücü örgütün siyasi uzantılarına koltuk vererek mi çözeceksin? Sen, FETÖ’yü, 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı şehit eden alçakları sokaklara salarak mı bitireceksin? Amerika’dan gelen telefonlarla mı FETÖ’yle mücadele edeceksin? Bizim inşa ettiğimiz yolları, limanları, şehir hastanelerini, fabrikaları kapatarak mı ülkeyi büyüteceksin? Kamuda ve okullarda tekrar başörtüsünü yasaklayarak mı bu ülkede özgürlükleri arttıracaksın?” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet yönetmenin basiret, feraset, sabır ve kararlılık gerektirdiğini, aynı zamanda milletin emanetini yere düşürmemek için dirayet istediğini belirterek “Devlet yönetmek gerektiğinde kefeni giyip milletinin önüne düşecek cesaret ister” dedi. 15 Temmuz gecesi tankların karşısına çıkma cesaretini halkın gösterdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Darbe şakşakçılarından devlet adamı olmaz. Tankların arasından sıvışanlardan devlet adamı olmaz. Bölücü örgüte şirinlik yapanlardan devlet adamı olmaz. FETÖ’cülere kırk takla atanlardan devlet adamı olmaz. Emekçilerinin hakkına el uzatan haramzadelere bırakın devleti, dükkân bile emanet edilmez” ifadelerini kullandı.

“MAKAM, MEVKİ UĞRUNA ZALİMLER ÖNÜNDE EĞİLİP BÜKÜLMEDİK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “40 yıldır siyasetin içindeyiz, sizlerin huzurundayız. Bizim Türkiye’yi 16 yılda nereden nereye getirdiğimizi çok iyi biliyorsunuz” diyerek sözlerine şöyle devam etti: “Bugüne kadar Rabbim lütfetti, sizlere hizmet ettik. Allah’a hamdolsun, sizlerin emanetini asla yere düşürmedik. Sizin iradenizi terör örgütüne peşkeş çekmedik. Makam, mevki uğruna zalimler önünde eğilip bükülmedik. Fakir fukaranın hakkını lobilerin cebine akıtmadık. Darbeciler karşısında korkmadık, sinmedik, tek bir adım dahi geri adım atmadık. Bölgemizi emperyalistlerin kanlı, kirli, kaos senaryolarına kurban etmedik. Dünyanın dört ucunda umudunu bize bağlamış, gözünü ve gönlünü bize gerçekten dikmiş kardeşlerimize kesinlikle sırtımızı dönmedik. Birleşmiş Milletlerde ‘Dünya beşten büyüktür’ diyerek tavrımızı ortaya koyduk. Davos’ta, evet İsrail’e, Siyonistlere ‘One minute’ diyerek tavrımızı ortaya koyduk.”

“MİLLET YETKİ VERDİKÇE ÜLKENİN HİZMETİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Millet yetki verdikçe ülkenin hizmetinde olmaya devam edeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önümüzdeki beş yıl süresince, milletine, ülkesine hizmet için daha çok koşan, koşturan bir Erdoğan göreceksiniz. Önümüzdeki beş yıl kardeşlik, birlik, beraberlik için daha çok mücadele eden bir Erdoğan göreceksiniz. Önümüzdeki beş yıl, Türkiye’yi 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonuyla buluşturmak için daha fazla çalışan bir Erdoğan göreceksiniz. Önümüzdeki beş yıl, tüm dünyada barış ve adaletin hâkim olması için sesini daha çok yükselten bir Erdoğan göreceksiniz” dedi.

Maraş’ın kalkınması, ilerlemesi, güçlenmesi için önümüzdeki süreçte daha fazla çalışacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “40 yıldır olduğu gibi, bundan sonra da kavline, ahdine sadık bir Erdoğan göreceksiniz. Türkiye’yi bölgesinde ve dünyada en güzel şekilde temsil eden, tecrübesiyle, deneyimiyle, kadrosuyla bir Erdoğan göreceksiniz. Tarihi şanlı zaferlerle dolu bu aziz milletin hakkını, hukukunu her yerde cesaretle savunan bir Erdoğan göreceksiniz. Sizlerden, milletimden işte bunun için destek istiyorum. Sizlerden özellikle sandıklara sahip çıkmanızı bekliyorum.”