SİYASET DÜRÜSTÇE YAPILMALIDIR

Mevlüt Mürsel Uzun

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yalan ve iftira üzerinden siyaset yaptığı mahkeme kararlarıyla tescil edilmiştir. Bu aykırı durumu daha ziyade de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve yakınlarına sık sık sataşmasından ileri geldiği görülmekte.

Kılıçdaroğlu 21 Kasım 2017 tarihli grup konuşmasında elinde bir tomar kağıt fotokopisinden oluşan belgeleri sallayarak Erdoğan’ın yakınlarının milyarlarca doları yurt dışına transfer ettiğini iddia etmişti. Ancak dava konusu olan mahkemede bu belgelerin gerçek olduğunu ispat edemediği için hakaret nedeniyle dava konusu maneviyat yönüyle tazminat talebine dönüşmüştü. Sonun da davayı karara bağlayan mahkeme Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da dahil olduğu davacılara toplam 359 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermiştir. AK Parti genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal “Kılıçdaroğlu’nun yalanlarından, iftiralarından biz sıkıldık, Türkiye sıkıldı, CHP’liler de sıkıldı” diyerek yalancı ve iftiracı olduğundan yakındı.

Man Adası davasıyla yalan ve iftira atmaktan tazminat ödemeye mahkum olan Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin başına geldiği günden beri ödemesi gereken tazminat miktarı 830 bin lirayı buldu. Bu inat siyasetçi adam kendisinin maaştan başka gelirinin olmadığını söylüyor; bu kadar tazminatı nasıl ödeyeceğini çıkıp kamuoyu önünde açıklaması gerekir. Sen ikide bir ortaya çık günahsız insanların şeref ve haysiyetini hedef alarak iftira çamuru at, sonra da tazminata mahkum olunca bunu hangi yollarla ödediğini açıklama. Bu ülke böylesi ucuz çamur siyasetini hiçbir zaman hak etmiyor. Kılıçdaroğlu’nun bunu hangi amaçla yaptığını Büyük Türk Milleti’nin huzuruna çıkıp açıklamalı ve özür dilemelidir.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de ODTÜ’de aşırı sol örgüt üyelerinin mezuniyet töreninde taşıdıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içeren pankarta arka çıkarak aynısını kendisinin de Twitter hesabından paylaşması hakkında hem savcılık soruşturma açtı, hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı suç duyurusunda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu partisi adına düzgün bir siyaset yürütmek yerine yalan ve iftiralardan oluşan çıkışlarıyla macera yaratmayı seven düşük profilli bir siyasetçidir. Mahkeme kararları ve ikazlar bir türlü doğru yola getiremiyor. Bunlar yetmiyormuş gibi şimdide 15 Temmuz darbesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın haberi olduğunu, MİT müsteşarı ve Genelkurmay Başkanı’nın komisyona gönderilmediği iddiası üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisinin darbeyi “tezgahladı” iddiası üzerine 1 milyon liralık yeni bir tazminat davası açtı.

Bütün bu olanları dikkate aldığımızda Türk siyasi tarihinde en çok yalan ve iftira üzerinden siyaset yapan ve bundan dolayı da en çok tazminat ödeyen siyasetçinin Kemal Kılılçdaroğlu olduğu görülmektedir.

Kılıçdaoğlu’nun sorumlu bir siyasetçi olarak bu tarz yalan ve iftira üzerinden siyaset yapıyor olması hem doğru değildir, hem de yeni yetişen genç siyasetçi adaylarına çok kötü örnek olmaktadır…