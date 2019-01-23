Siyaset Rezil Olmuş Arkadaş!

Eyüphan Kaya

Sevgili kardeşlerim yazının başlığı okurlarımın yüzde 99’u tarafından tasdik edilen bir cümle olduğunu biliyorum. Maalesef işin kolay tarafından baktığımız için “şu kirli siyasetten uzak durmak lazım” deyip günlük işimize bakıyoruz.

Gel gör ki nitelikli diyebildiğimiz kimseler bir kenarında durunca meydan naehil kimselere kalıyor, tabi siyasetin kahrına katlanıp sahadan kaçmayan, azınlık durumda olan bazı kimseleri tenzih ediyorum.

Malum siyasete bağlı olarak bürokrasi şekillenir, devlet taraflı ve keyfi işliyor ve hayatın tadı kaçıyor. Şu anda başta şehrimiz olmak üzere birçok şehirde bu durum söz konusudur.

Yeni sisteme göre bize güçlü bir Meclis lazımken, liste yöntemiyle vekil seçtiğimiz için vekiller parti Genel Başkanlarının ağzına bakıyor ve Meclis iyi işlemiyor. Halbuki vekillerin “dar bölge seçim usulü” ile seçilmesi bu sistemin olmazsa olmazlardandır. 16 Nisan referandumu öncesi yeni sistemin ayrıcalıklarını anlatırken “muhtar seçer gibi vekil seçeceksiniz” diyorduk, maalesef hemen sonrasında yapılan erken genel seçimde öyle olmadı. Ama bir sonraki seçimde dar bölge yöntemi ile genel seçim olmazsa bence sandığa gitmeye gerek yok.

Allah var, Reisicumhurun bir ara dar bölge seçim usulünü tartışmamız lazım dediğini bizzat müşahede ettim, fakat diğer parti liderlerinin bu konuyu dile getirdiklerini ne gördüm, ne de duydum.

Yerel seçimlere gelince belediye başkan adaylarını öyle karanlık bir tarz ile belirliyorlar ki, insanın midesi bulanıyor. Üstüne üstük “yukarıdakiler iyi bilir” denilerek bu adayların arkasında durmak isteniliyor.

Kardeşim bu ilçe belediye adaylarının seçim yöntemi şaibelidir, bu seçim böyle olmaz. Bilmiyorsanız ben söyleyeyim.

1-Bu vazife için olmazsa olmaz birkaç kriter belirlenir,

2-Her ilçe aday adaylarının teşkilat mensuplarına kendini anlatacak bir zaman aralığı belirlenir.

3-Parti içi temayül yoklaması yapılarak sonuçları oy kullanan herkesin cebine mesaj olarak gelecek tarzda paylaşılır.

4-Müracaat edenleri mülakattan geçirmek için nitelikli bir komisyon kurulur.

*Bu komisyonda Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı, İl başkanı, ve il koordinatörünün bulunması zorunlu olmalıdır ve bu süreçte aldığı puana göre aday sayısı ikiye indirilerek parti genel başkanına sunulur ve ona da bir tercih hakkı verilir. Ancak bu iki adayın neden seçildikleri teferruatlı haliyle izah edilir.Genel başkan isterse bu iki kişi ile tekrar görüşür ya da tercihini birisinden yana gıyaben kullanır.

5-Mevcut ilçe başkanına ya da müracaat etmeyen birine kesinlikle verilmemelidir. Çünkü seçim öncesi böyle bir değişiklik seçim çalışmalarına olumsuz etki yapar.

Müracaat etmeyen birine verilirse şayet “sen olmasan bu iş olmaz” anlamını taşıdığı gibi, müracaat edenlere de “kusura bakmayın hiç biriniz bu işe yaramıyorsunuz, mülakata katılmaya dahi uygun değilsiniz” anlamı çıkıyor.

*Külliye nasıl böyle bir aday seçimine sessiz kalıyor anlamakta zorlanıyorum.

Diyebilirsiniz ki “ne gerek var? biz yapıyoruz oluyor.” Oluyor ama halk bu tarzdan rahatsız ve her geçen gün siyaset kan kaybediyor, benim gibi kendini umut var olmak için zorlayanların dahi umudu tükeniyor. Baksanıza siyaset rezil olmuş demek durumunda kaldım. Ama bu seviyeden kurtarmak yine bize düşüyor, zaten bu yazıyı da onun için yazdım.

Bazı eski vekil yada bakanlar da hakları olmadığı halde bu tür konularda kendini söz sahibi gibi görüyorlar, bu da ayrı bir handikap, çünkü bunların “benim adamım olsun” dışında bir endişeleri yoktur, kazanmış kazanmamış umurunda bile değildir.

Ayrıca bazı partilerin seçime kazandırdığı yani moda var; eş başkanlık uygulaması, bu da hem iki başlılık açısında, hem de biri kadın biri erkek olma bakımından hiç şık ve kabullenir bir yanı yok. Belki başkan yardımcından biri kadın, biri erkek olma şartı olabilirdi. Galiba bu da öyle bir şey, kendi başına hareket edemedikleri için aslında ikisi de bir gölge başkanın yardımcılarıdır denilebilir.

Ah ah bir şeyi de adam gibi yapsaydık fena mı olurdu?

HDP daha büyük şehir belediye başkanını şehrimizde belirlemedi, fakat Ak Partinin adayı Cumali Atilla bu şehre verdiği hizmetlerini tamamlama fırsatını kazanması için desteklenmeye değer bir şahsiyet, 17 ilçe adaylarını da ilgili ilçe sakinleri artık takdir edecek.

Şimdiden hayırlısı olsun demek bize düşüyor.

Selam ve dua ile.