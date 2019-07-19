Son Dakika
İnsanoğlunun Ay'a İnişinin 50. Yıl Dönümü Google'da Doodle Oldu! İşte Google’dan Apollo 11 Doodle Sürprizi!
Bugün Neler Yaşandı? 17 Temmuz 2019 Günün Özeti Haberleri
Son Dakika: YKS Sonuçları Açıklandı
Yeni Yargı Paketi Hakkında Flaş Gelişme!
Beşiktaş ABD’li futbolcu Tyler Boyd’i renklerine kattı
Bugün Neler Yaşandı -15 Temmuz 2019 2019 Günün Özeti
S-400 teslimatında 8. uçak Ankara’ya geldi
Ankara'ya şehit ateş düştü
Pençe Harekatı'nda toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara Yüzme Havuzları | Ankara Havuz Rehberi | Ankara Aquaparkları

11. Kalkınma Planı Kabul Edildi

2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldü ve yapılan oylama ile kabul edildi.

Siyaset 19.07.2019, 08:56 19.07.2019, 17:18
11. Kalkınma Planı Kabul Edildi

11. Kalkınma Planı kabul edildi.

2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldü ve yapılan oylama ile kabul edildi.

Planda, 2023 yılında 12 bin 484 dolar kişi başına düşen milli gelirk hedefleniyor.

Ekonomik büyümenin yüzde 4.3 olması hedefleniyor. Plan dönemi sonunda imalat sanayi ihracatını 158,8 milyar dolardan 210 milyar dolara çıkarma hedefi öngörülüyor. Savunma sanayi ihracatı 10 milyar dolara çıkartma hedefleniyor. Bulama alanlarının mitktarı 750 bin hektar artırma hedefleniyor. Dönem sonunda 65 milyon turist ve 75 milyar dolar gelir bekleniyor.

(Ahmet Umur Öztürk /İHA)

#tbmm genel kurulu #tbmm #siyaset #kalkınma planı #11. Kalkınma Planı kabul edildi
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 19 Temmuz 2019
İmsak 03:40
Güneş 05:28
Öğle 13:00
İkindi 16:55
Akşam 20:22
Yatsı 22:02
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@