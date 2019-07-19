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11. Kalkınma Planı Meclis’ten geçti

TBMM Genel Kurulunda, 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı kabul edildi.

Siyaset 19.07.2019, 00:00 19.07.2019, 17:17
11. Kalkınma Planı Meclis’ten geçti

TBMM Genel Kurulunda, 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı kabul edildi.

(İHA)

#siyaset #kalkınma planı #Türkiye Büyük Millet Meclisi #tbmm #meclis #11. Kalkınma Planı
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