Son Dakika
Mario Lemina Galatasaray’da
Cani anne ve sevgilisi tutuklandı
Sürücü kalp krizi geçirdi: Otomobil sulama kanalına girdi
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
İznik’te korkutan yangın
Oğlunun arkasından "baba baba" diye bağırdığı zanlı serbest bırakıldı
Abdoulay Diaby Beşiktaş’ta
TBMM’de adli yıl açılışı resepsiyonu
Freni patlayan tankerin sürücüsü faciayı önledi
Kaş’taki orman yangını kısmen kontrol altında

4 isim kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı’nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verildi.

Siyaset 02.09.2019, 21:59
4 isim kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
banner63

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı’nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verildi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı’nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verildi.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@