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4 isim kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı’nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verildi.
Siyaset 02.09.2019, 21:59
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı’nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verildi.(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)