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Abdullah Gül Parkı'nın isminin değiştirilmesi için kampanya açıldı

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, kentte bir parka adı verilen eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül'ün isminin kaldırılması için kampanya başlattı. 

Siyaset 20.08.2019, 10:46 20.08.2019, 11:08 Ramazan Durmuş
Abdullah Gül Parkı'nın isminin değiştirilmesi için kampanya açıldı
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet celal Fendoğlu, kentte bir parka adı verilen eski Cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül'ün isminin kaldırılması için sosyal medyada kampanya başlattı. 

MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin parkın ismini değiştirerek Sümer Park yapması için tüm Malatya halkından destek istediğini bildirdi. 

GÜL'ÜN TAVRINA TEPKİ

Fendoğlu, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün tutum ve davranışlarını eleştirerek şunları söyledi:

"Yüce Türk Devleti'nin iradesini yok sayarak HDPKK'ya destek veren Abdullah Gül'ün ilimizin en güzel parkına verilen isminin kabulü artık mümkün değildir.Büyükşehir Belediyesi Meclisi park ismini Sümer Park olarak değiştirmelidir. Bunun için de tüm halkımızın desteğini bekliyorum."

Kaynak: Alfa Haber Ajansı (AHA) - Ramazan Durmuş
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#siyaset #malatya #Abdullah Gül #politika #MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu
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