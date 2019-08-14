AK Parti 18 Yaşında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti’nin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında ’dün bitti geçti gitti, bugün yeni bir gündür’ ifadelerine yer verdi.

Erdoğan’ın mesajı, ’Türkiye sevdasıyla yaşımız hep 18’ başlığıyla yayımlandı.

AK Parti’de kuruluşunun 18. yıl dönümü heyecanı yaşanıyor.

AK Parti’de kuruluşunun 18. yıl dönümü heyecanı yaşanıyor. Kurucu Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 2001 yılında siyaset sahnesine atılarak “ Erdemliler Hareketi ” ile o günden bu yana hizmetlerine devam eden AK Parti, başarılarla dolu 18 yılı geride bırakmayı başardı.

3 Kasım 2002 tarihinde, katıldığı ilk seçimden iktidar partisi olarak ayrılma başarısını gösteren ve geride bıraktığı 16 yılda girmiş olduğu tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başaran AK Parti, 18. yaşını kutluyor. Geride kalan 16 yıllık süreç içerisinde kendi bünyesinden dört başbakan ve iki de cumhurbaşkanı çıkarmayı başaran AK Parti, bu alanda da ilklerin partisi olma özelliğini sürdürüyor.

“Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” mottosuyla yola çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki “ Erdemliler Hareketi ” ilk olarak 14 Ağustos 2001 tarihinde AK Parti adı altında siyaset sahnesine giriş yaptı. Kuruluşunun üzerinden henüz 15 ay geçmişken, “Tek başına, iş başına” sloganıyla, o dönem siyasi yasağı bulunan lideri Recep Tayyip Erdoğan’dan mahrum kalarak girdiği 3 Kasım 2002 yılındaki genel seçimlerden %34,28’lik oy oranıyla birinci parti olarak çıkmayı başardı. Abdullah Gül başkanlığında 58. Cumhuriyet Hükümeti kurulmuş oldu.

TCK 312. maddesinde yapılan değişikliğin ardından siyasi yasağı kalkan Erdoğan, 8 Mart 2003’te Siirt’te yapılan yenileme seçimlerinde milletvekili seçildi ve TBMM’ye adımını attı.

Abdullah Gül başkanlığındaki 58. Hükümet, bu tarihten 3 gün sonra 11 Mart 2003’te istifa etti. Bunun ardından 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, hükümeti kurma görevini Recep Tayyip Erdoğan ’a verdi. Erdoğan, 59. Hükümeti kurarak başbakanlık koltuğuna oturdu.

AK Parti Yerel Seçimde Birinci Oldu

AK Parti ilk yere seçimi olan 2004 seçimlerinde oyların %41,67’sini alarak sandıktan birinci parti çıktı. Bu başarıyla 11’i büyükşehir, toplamda 1950 belediyeyi kazanma başarısı gösterdi. 2007 genel seçimlerinde %46,58 alarak tek başına iktidar olma başarısı gösteren AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Tunceli dışında 80 ilden milletvekili çıkarmayı başardı.

2009 yılında yapılan yerel seçimlerde de AK Parti, en fazla oyu toplayarak 10 büyükşehir belediyesi dışında 1442 belediyeyi yönetme yetkisini aldı. 1982 Anayasa’sında değişiklik öngören düzenleme ile 2010 yılında yapılan halk oylamasında oyların %57,88’i Evet oyu ile sonuçlandı.