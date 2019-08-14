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AK Parti Ankara İl Gençlik Kollarından Bisikletli 18. Yıl Kutlaması
AK Parti Ankara İl Gençlik Kollarından Bisikletli 18. Yıl Kutlaması
Siyaset 14.08.2019, 01:58 Emir Yılmaz
AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları, kuruluşunun 18. yılını AK Parti Genel Merkezi önünden Cumhurbaşkanlığı Külliyesine kadar bisikletle pedal çevirerek kutlayacak. AK Parti Ankara İl Gençlik Kollarının düzenlediği organizasyon 14 Ağustos 2019 günü (bugün) Saat:12.30 yapılacak.
Organizasyona Ankara Milletvekili Fatih Şahin'nin katılımıyla Ak parti Genel Merkezi önünde pedal çevirme ile organizasyon başlayarak Cumhurbaşkanlığı külliyeinde son bulacaktır.
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