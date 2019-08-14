Son Dakika
Ürdün'den İsrail'e 'Kudüs' notası
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden kaç para kazandı?
Biga’da orman yangını
İçişleri Bakanlığı: Erzincan'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
CANLI MHP'de Bayramlaşma Töreni - İzle
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
Kamu işçilerine yeni zam teklifi
Yemen’deki çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti
Denizli’de 6 büyüklüğünde deprem (CANLI YAYIN)
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Basın Toplantısını Canlı İzle...

AK Parti Ankara İl Gençlik Kollarından Bisikletli 18. Yıl Kutlaması

AK Parti Ankara İl Gençlik Kollarından Bisikletli 18. Yıl Kutlaması

Siyaset 14.08.2019, 01:58 Emir Yılmaz
AK Parti Ankara İl Gençlik Kollarından Bisikletli 18. Yıl Kutlaması

AK Parti Ankara İl Gençlik Kollarından 18. Yıl Kutlaması
AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları, kuruluşunun 18. yılını AK Parti Genel Merkezi önünden Cumhurbaşkanlığı Külliyesine kadar bisikletle pedal çevirerek kutlayacak. AK Parti Ankara İl Gençlik Kollarının düzenlediği organizasyon 14 Ağustos 2019 günü (bugün) Saat:12.30 yapılacak.

Organizasyona Ankara Milletvekili Fatih Şahin'nin katılımıyla Ak parti Genel Merkezi önünde pedal çevirme ile organizasyon başlayarak Cumhurbaşkanlığı külliyeinde son bulacaktır.

#AK #parti #ankara #İl #Gençlik #Kollarından #18. #Yıl #Kutlaması #AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları #Bisikletli 18. Yıl Kutlaması
Yorumlar (0)
19°
açık
Namaz Vakti 14 Ağustos 2019
İmsak 04:15
Güneş 05:51
Öğle 12:59
İkindi 16:48
Akşam 19:56
Yatsı 21:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Man City 1 3
2. M. United 1 3
3. Liverpool 1 3
4. Brighton 1 3
5. Burnley 1 3
6. Tottenham 1 3
7. Arsenal 1 3
8. Bournemouth 1 1
9. Sheffield United 1 1
10. Crystal Palace 1 1
11. Everton 1 1
12. Leicester City 1 1
13. Wolverhampton 1 1
14. Newcastle 1 0
15. Aston Villa 1 0
16. Norwich City 1 0
17. Southampton 1 0
18. Watford 1 0
19. Chelsea 1 0
20. West Ham 1 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@