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AK Parti'den ihraç talebi
- AK Parti MYK toplantısında, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verildi
Siyaset 02.09.2019, 21:27 03.09.2019, 08:28
ANKARA (AA) - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verildi.
Öte yandan, eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı ile eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'nin de kesin ihraç talebiyle il disiplin kurullarına sevk sürecinin işletileceği öğrenildi.
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