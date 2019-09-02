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AK Parti'den ihraç talebi

- AK Parti MYK toplantısında, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verildi

Siyaset 02.09.2019, 21:27 03.09.2019, 08:28
AK Parti'den ihraç talebi

ANKARA (AA) - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen MYK toplantısında oy birliğiyle alınan kararla, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı, kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Öte yandan, eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı ile eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'nin de kesin ihraç talebiyle il disiplin kurullarına sevk sürecinin işletileceği öğrenildi.

#ak parti
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