AK Parti ekim ayında kampa giriyor
- AK Parti'nin 29'uncu değerlendirme ve istişare kampı 4-5-6 Ekim'de Kızılcahamam'da yapılacak
ANKARA (AA) - AK Parti'nin 29'uncu değerlendirme ve istişare kampı 4-5-6 Ekim'de Kızılcahamam'da yapılacak.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kızılcahamam'daki Eliz Otel'de düzenlenecek kampa, AK Parti kurucuları, ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, kabine üyeleri ve milletvekilleri katılacak.
Yerel seçimlerin ardından 26 Nisan'da gerçekleşen son kampta seçim sonuçlarını değerlendiren AK Parti kadroları, bu kampta da 2023 hedeflerini ele alacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerindeki çalışma tamamlanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmuştu.
AK Parti'nin 2 Eylül'deki MYK toplantısında Oktay tarafından üyelere kapsamlı bir sunum yapıldı. Kızılcahamam kampında da çalışmaya ilişkin bir sunum yapılması bekleniyor.
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