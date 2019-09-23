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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: "CHP’nin IMF özlemi kıyıya vurdu"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, IMF heyetinin CHP’yle görüşmesini değerlendirdi. Canikli, "CHP’nin IMF özlemi kıyıya vurdu" dedi.

Siyaset 23.09.2019, 16:41 23.09.2019, 16:50
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: "CHP’nin IMF özlemi kıyıya vurdu"
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, IMF heyetinin CHP’yle görüşmesini değerlendirdi. Canikli, "CHP’nin IMF özlemi kıyıya vurdu" dedi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetinin muhalefetle görüşmesinden sonra AK Parti’de Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "CHP’nin IMF özlemi kıyıya vurdu. Türkiye’nin IMF ile ilk stand-by anlaşması, 1960 darbesinden sonra yönetime el koyan askeri cunta döneminde, 1 Ocak 1961 tarihinde gerçekleşti. CHP’nin desteklediği darbenin lideri Cemal Gürsel döneminde yapılan bu anlaşma çerçevesinde IMF’den 16 milyon SDR karşılığı borç alındı. 1961 sonunda Başbakan olan İsmet İnönü, 1965’e kadar İMF’den 55.5 milyon SDR tutarında borç aldı" açıklamasını yaptı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#siyaset #chp #IMF heyeti #Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli #Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı
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