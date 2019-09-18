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AK Parti MKYK toplantısı sona erdi
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.
Siyaset 18.09.2019, 17:26 18.09.2019, 17:32 Ramazan Durmuş
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, 2 buçuk saat sürdü.
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